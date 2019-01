Con homenaje despiden a Alfredo Del Mazo González

** En Palacio de Gobierno después de las 14:00 horas se escuchó el toque de silencio en para recibir el féretro del ex Gobernador del Estado de México, donde el gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, acompañado de la clase política de México montaron una guardia solemne de honor alrededor del féretro del ex mandatario.**

** En el homenaje recordaron algunos de los logros y proyectos que el mandatario mexiquense impulsó durante su administración estatal, desde 1981 a 1986.**

Toluca, Méx.- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza acompañado de su familia y de la clase política de México, rindió un homenaje póstumo a su padre, el ex gobernador Alfredo Del Mazo González quien murió el pasado jueves, y montó la guardia solemne de honor junto con el ex Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ex Gobernadores mexiquenses.

En Palacio de Gobierno después de las 14:00 horas se escuchó el toque de silencio en para recibir el féretro del ex Gobernador del Estado de México, donde el ex Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como los ex mandatarios mexiquenses, Emilio Chuayffet Chemor, Alfredo Baranda García, Ignacio Pichardo Pagaza, Arturo Montiel Rojas, César Camacho Quiroz y Eruviel Ávila Villegas, junto con el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, montaron una guardia solemne de honor alrededor del féretro del ex mandatario estatal.

Alfredo Elías Ayub, quien formó parte del gabinete estatal durante el mandato del ex Gobernador Alfredo Del Mazo González, recordó algunos de los logros y proyectos que el mandatario mexiquense impulsó durante su administración estatal, desde 1981 a 1986.

“México despide hoy a un gran mexicano, comprometido, institucional y honesto que se entregó con pasión a servir a México, que amó entrañablemente a su familia, y que fue gran amigo de sus amigos”, expresó ante familiares de Del Mazo González.

“El licenciado Del Mazo nos enseñó que además de la dedicación, la entrega, la pasión, la honestidad y la institucionalidad deben ser las principales características de todo aquel que quisiera, a través de la función pública, servir a su país, de esto nos dio siempre ejemplo permanente”, agregó.

Posteriormente, montaron guardia solemne de honor, Diputados locales y federales, Senadores, integrantes del Gabinete estatal y Poder Judicial de la entidad, ex servidores públicos de la administración estatal, así como amigos y familiares del ex Gobernador.