Comprometidos Para Buscar lo más Alto: Cruz

El director técnico, el Sr. José Guadalupe Cruz, charló con la prensa previo al entrenamiento de los Zorros rumbo al primer encuentro del certamen ante Toluca. El Profe Cruz destacó que la fortaleza de su plantel es el trabajo en equipo, mismo que los hace entregarse día con día y sentirse comprometidos para buscar los mejores resultados en el certamen. “Atlas basa mucho su fortaleza, y será mucho más fuerte este torneo con base a lo que hagamos en un trabajo en equipo, nos sentimos comprometidos con nosotros mismos para buscar lo más alto”. “En el futbol actual, el trabajo en equipo es el que da mejores resultados que las grandes individualidades. Nosotros hemos mantenido la base del torneo anterior que buenos resultados nos ha dado; hemos tenido la necesidad de reforzar nuestra zona ofensiva porque vimos que la contundencia fue uno de los déficits que tuvimos”. Referente al Clausura 2017, nuestro técnico aseguró que la competencia no será sencilla para los Rojinegros, sin embargo, el plantel estará a la altura de todos los encuentros encarándolos con la debida seriedad. “Toluca y los que nos toquen después se ven fuertes, se ven bien, se ven equipos sólidos; es un torneo decisivo para los que pretendemos ir a una liguilla pero también para los que pretenden mantener la categoría. Tanto los que están en la parte alta de la porcentual como los que están en la parte baja no van a ser sencillos. Hay que darle la debida magnitud y respeto, y sobre todo seriedad con la que encararemos los partidos”. “Pienso que es un torneo mucho más fuerte, más competitivo, pero también estamos preparados y conscientes de que la competencia no será sencilla para nadie, nosotros estaremos a la altura de las circunstancias”. La Academia buscará iniciar el campeonato con el pie derecho ante Toluca este domingo, con el objetivo de sumar los primeros tres puntos y obtener una victoria en calidad de visitante, aspecto que no se logró el torneo pasado. “En el torneo anterior tuvimos puntos favorables y también alguna deuda, entre ellas es no haber podido ganar de visitante, es una asignatura pendiente que hay que empezar a solventar si pretendemos aspirar a una liguilla”. El entrenador de la Furia, describió que la competencia deportiva entre los jugadores es sana, y que todos deben trabajar a diario para ganarse un lugar dentro del once titular. “Hay una jerarquía que tienen ganada por su trayectoria (Matías Alustiza y Fidel Martínez), son refuerzos que por su calidad vienen a sumar a nuestro equipo, insisto que tendrán que trabajar. Si queremos que sea bueno el futuro, el presente se tiene que trabajar muy fuerte como equipo”. “Tengo jugadores jóvenes como el Fideo (Daniel Álvarez), Martín (Barragán) y (Brayan) Garnica, que tienen mucha calidad, que lo han hecho muy bien; saben que la competencia deportiva en el día a día es la que permite hacerte de una casaca de titular. Soy un tipo que no tiene problema para decidir por quien inclinarse cuando se trata de compromiso, trabajo y efectividad”. Nuestro estratega comentó que los Rojinegros trabajarán principalmente para estar dentro de los mejores ocho de la Liga Bancomer MX, dando la oportunidad a los jóvenes y jugadores con menos minutos en la Liga de disputar la Copa MX en busca de trascender. “Lo prioritario es la Liga, eso es un hecho. La demanda de la afición es que trascendamos en la liga para aspirar a estar entre los ocho que contiendan por el título, pero definitivamente si juego con jóvenes en la Copa MX, no es una descarga o falta de interés, al contrario, la juventud no debe estar peleada con la oportunidad de trascender. El torneo anterior no tuvimos copa y nos afectó mucho porque no hubo la posibilidad de foguear chavos, pero sobre todo darles tiempo a los más experimentados que no tenían minutos en la Liga” Para finalizar, nuestro entrenador aseguró que los Zorros demostrarán su trabajo y esfuerzo con trabajo en la cancha, el cual los llevará a cumplir sus objetivos partido a partido y hacer que la afición vuelva a ilusionarse con el equipo. “Yo estoy encantado con mi equipo, y ahora lo que me corresponde más que declarar es trabaja en la cancha”. “Yo me dedico a trabajar con mi grupo, nosotros estamos muy claros en cuáles son nuestras expectativas y fortalezas para alcanzarlas. El que vayamos consiguiendo uno a uno los objetivos, le dará a la afición el alimento para soñar e ilusionarse; hay que ir partido y partido y serán los propios resultados acompañados con muy buen funcionamiento para que la gente se ilusione y vuelva a creer este Atlas” finalizó.