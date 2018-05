Colonos de las Américas San Sebastián y Altamirano Reciben a Zamora

Por: Ventura Rojas Garfias

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El candidato a presidente municipal por Toluca, Fernando Zamora Morales, contando los pasos de su campaña, hoy se reunió con vecinos de la colonia Américas, recorrió la colonia San Sebastián y colonia Altamirano “me han recibido con mucho entusiasmo tanto en las colonias de zonas urbanas y rurales; la energía con que me recibe la población;me inyecta fuerza, me inyecta bríos y me hace seguir adelante”, recalcó.

Ante las porras y aplausos de miles de seguidores del candidato del tricolor, este señaló que las demandas de las colonias visitadas, coincide con las de otras colonias, por ejemplo, el tema de la seguridad que insistió, va hacer una prioridad la seguridad durante el próximo trienio.

Por lo que, para haber una buena seguridad, primero debe haber iluminación y por ello se van a colocar 15 mil luminarias, cámaras de videovigilancia; ya están de acuerdo los colonos con esta propuesta.

También, dijo que les ha platicado que tiene la propuesta de poner más patrullas “ahí me cuestionan y me dicen; si no vienen la patrullas, mejor hacen otras cosas”, hay varias opiniones y yo lo que propongo, explicó; es una regionalización de patrullas que estén cerca del área donde les toque; de tal manera que puedan atender de inmediato la solicitud de la gente

Durante su recorrido, tocando casas por casa, reconoció, “el bacheo es un paliativo que medio arregla por un rato las calles, pero no es el remedio indicado” por eso es necesario renovar la mezcla asfáltica en un número importante de calles y de pavimentar muchas más, donde aún hay caminos de terracería.

En ese mismo recorrido, el candidato a presidente municipal de Toluca, señaló que existen pavimentos muy viejos en calles que necesitan renovarse, así como nuevas pavimentaciones en zonas en proceso de urbanización “el bacheo se agotó como estrategia, en muchas partes de la ciudad se requiere asfaltado nuevo y es lo que seguiremos haciendo el próximo trienio" y para ello solicita su voto de la población toluqueña.

Pues dijo que el deterioro de las calles sobre todo en la ciudad se debe a que la gran mayoría tiene más de 30 años sin haber sido rehabilitadas, además del crecimiento poblacional y con ello el número de vehículos que a diario circulan por calles.

Asimismo, el candidato, fue invitado a comer por los locatarios del Mercado Benito Juárez, para luego terminar su recorrido del jueves en la colonia Izcalli Toluca.