Cervantes no Cumplió con la Cultura en Lerma

Por: Fernanda González.

Lerma, Méx.- Uno de los propósitos que tuvo Eric Sevilla durante su alcaldía en el municipio de Lerma, era fomentar la cultura y deporte para que la ciudadanía tuviera un mayor acercamiento, asimismo, el ahora Secretario de Desarrollo Social del Estado de México remodeló uno de los auditorios municipales para convertirlo en el Teatro "Tiempo y Espacio Thaay".

Sobre ésta línea se inició un proyecto cultural, en el que se realizó una audición para conformar la Compañía Municipal de Danza Clásica y Contemporánea de Lerma (COMUDACyC), dirigida por la maestra Susana Rodríguez; en la convocatoria se señalaba el apoyo a los bailarines seleccionados, entre estos se encontraba la entrega de becas, presentaciones fuera del municipio para dar difusión y un espacio para los entrenamientos.

Lamentablemente la inconformidad por el incumplimiento de las promesas y la "poca" preparación profesional de la profesora encargada, los integrantes de COMUDACyC deceratron del proyecto, buscando oportunidades en otras academias.

"La razón por la que me salí fue por la falta de conocimientos de la maestra, eso no es una compañía no nos engañemos, éramos equis, o sea, nos llevaban a eventos sin sentido y en malas condiciones" dijo Fernando C. ex integrante de COMUDACyC.

Durante su campaña, el ahora alcalde Jaime Cervantes manifestó que daría continuidad a la difusión cultural de la comunidad; Otra convocatoria para reformar a COMUDACyC fue lanzada, la fecha de audición sería el 25 de febrero de 2017, en esta ocasión no se ofertarían becas a los integrantes, al contrario, los bailarines deben pagar una recuperación por representar al municipio en el ámbito dancístico.

Sin embargo, el "seguimiento" solo se quedó como una propuesta al aire, ya que el presidente Jaime Cervantes ha dejado olvidada a la comunidad artística.

Actualmente, Vania Villalobos de 12 años, es integrante de la Compañía Municipal y afirmó que le gustaría que ella y sus compañeros tuvieran el apoyo del presidente municipal, Jaime Cervantes.

"Me gustaría que tuviéramos más apoyo del presidente, con los vestuarios, no sabía que antes se habían ofrecido becas, pues tan siquiera que nos ayude con becas, nosotros tenemos que pagar los entrenamientos y rara vez tenemos presentaciones".

A pesar de representar culturalmente a Lerma, COMUDACyC ha pasado desapercibida ante los ojos de otros bailarines, coreógrafos y academias, Enrique "N" profesor y coreógrafo declaró que de no ser por el festival "Valle de la Luna" -el cual es un evento externo al municipio- no sabría de la existencia de dicho grupo representativo.

"Hay presidentes que solo lo ven como mero requisito para llenar sus informes, el foro lo ocupa más el municipio para sus reuniones de política que para lo que realmente está hecho el teatro, la renta es tres veces más cara que el IMSS, hasta hace un año la renta estaba en 23 mil pesos más impuestos por espectáculo y ese dinero no se queda en el foro, se va directamente a tesorería municipal y nosotros tenemos que llevar jabón líquido, papel y productos de higiene para que los bailarines puedan utilizar los sanitarios"

El foro "Tiempo y espacio Thaay" es el espacio de entrenamiento para los bailarines que integran COMUDACyC, lamentablemente la administración de Cervantes no ha brindado mantenimiento para tener en buenas condiciones el espacio de los artistas.

Para Vania, las condiciones en las que entrenan no son las más óptimas, "elpiso se está despostillando y cuando hacemos actividades en el piso nos lástima".

"Si requiere su mantenimiento,el municipio hasta la Fecha no invierte en el mantenimiento, los administradores o encargados del foro tienen que hacer circo y maroma para mantenerlo y si lo he visto,entonces en la compañía de Danza está más difícil que le inviertan." Dijo Enrique.

Aunque cada año se realiza el festival cultural de la localidad "Martín Reolín Barejón", se le da la oportunidad a artistas externos, brindándoles instalaciones favorables para sus puestas en escena.

"Mal para el municipio al no creer en su gente, para ellos le resulta más fácil lucirse y decir yo traje a tal y tal compañía qué darle realmente un seguimiento a las propias, pero te digo para ellos no es redituable" finalizó Enrique.

Jaime Cervantes Sánchez falló en el sector cultural en su primer trienio de gobierno, ahora la ciudadanía deberá cuestionar las propuestas del militante tricolor en el ámbito de la cultura y otros aspectos, ahora que busca la reelección.