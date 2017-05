Candidatos Quedan a Deber en Segundo Debate

** El Instituto Electoral del Estado de México realizó el segundo debate donde los candidatos a la gubernatura mexiquense plantearon, sin muchas novedades, sus propuestas de campaña.**

** Se discutieron temas como la Economía, Empleo, Desarrollo Sustentable, Salud y Educación, además de que los candidatos se hicieron señalamientos personales y acusaciones.**

Por: Sergio Nader O.

Toluca, Méx.- El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó el segundo debate de los candidatos a la gubernatura del Estado de México donde se discutieron temas como la Economía y Empleo; Desarrollo Sustentable, Salud y Educación, siendo un encuentro donde los candidatos quedaron a deber limitando a reiterar algunas de sus propuestas, y sin generar muchas críticas entre contrincantes.

Este debate que se realizó en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM, tuvo una duración de 90 minutos y contó con el mismo formato que el anterior, siendo moderado por la conductora, Rina Musalli Galante, conductora del Canal del Congreso y del Canal Iberoamericano.

Al lugar arribó Alfredo Del Mazo, candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza-Encuentro Social; le siguió la candidata independiente Teresa Castell; después llegó Oscar González candidato del PT; luego la candidata del PAN Josefina Vázquez Mota; le siguió Delfina Gómez y por último Juan Zepeda candidato del PRD llegó a la cita.

En este último debate oficial, los candidatos a la gubernatura mexiquense plantearon sin muchas novedades sus propuestas de campaña que estuvieron divididas en tres bloques, teniendo en primer lugar la oportunidad de dar un mensaje inicial, en la que destacaron propuestas en los temas de economía y empleo que son una pieza estratégica ya que más del 9 por ciento del PIB nacional pertenece a la economía mexiquense, tocando la alta sensibilidad del bolsillo, inversiones, conectividad y nivelación de oportunidades, emprendimiento y justicia social.

La candidata del PAN Josefina Vázquez, destacó que quedan sólo 26 días para acabar con 90 años de impunidad y sacar al PRI para acabar con la pobreza y la inseguridad, reiterando el PAN es el único partido para sacarlo, repitiendo que sólo con certeza jurídica y cumplimiento de la ley se va a crear empleos para emprendedores y acabar con inseguridad y corrupción. Del Mazo candidato del PRI contestó que la entidad es la segunda economía más importante que genera más de 17 mil millones de dólares que no deben dejarse en manos de quienes no tiene capacidad para gobernar, reconociendo que los candidatos principalmente de Morena, Delfina Gómez, no está preparada para resolver los retos que atenderá como la administración para facilitar inversiones y creación de empresas y más empleos, además votar por Morena devaluaría la moneda, generando menos empleos y devaluación.

Delfina Gómez candidata de Morena mencionó que es necesario acabar con el PRI, ya que es un partido que sí cuenta con experiencia pero para robar y mentir, además de referir que de nada sirve crecer si no es de manera equitativa y justa con participación social, considerando que trabajará junto a los ciudadanos para lograr generar empleos, apoyar el campo, emprendedores y PyMEs, y no tener más “moches y corrupción”.

La candidata independiente Teresa Castell ciudadana sin compromisos políticos y les dijo a los partidos que basta de estar ignorando a la gente para tener empleo bien pagado, destacando que

es tiempo de decir basta a los políticos que han dado malos resultados y generado crisis en la entidad, para contar contar con verdaderamente un gobierno ciudadano.

El candidato del PRD Juan Zepeda, destacó que hace un mes cuando empezaba la campaña lo dejaban alejado de las posiciones, las cuales hoy lo dejan en tercer lugar a puntos de rebasar a Delfina y que va por el PRI, refiriendo que este “tiro” será entre el PRD y el PRI para ganar.

Por su parte Oscar González del PT, destacó que si no cumple se va, y que los partidos PRD, PRI y PAN representan intereses de candidatos a comparación de su partido que tiene intereses en la gente.

Para el bloque de desarrollo sustentable y combate al cambio climático, todos los candidatos destacaron que hay un enorme desafió para cuidar el planeta por lo cual Juan Zepeda del PRD, planteo generar una agenda común entre todos los candidatos para proteger a las nuevas generaciones, como la captación de agua de lluvia y su rehusó; además de la dotación de calentadores solares en cada una de las casas. Por el PAN, Josefina Vázquez, reiteró que la corrupción del PRI es responsable la afectación del agua y proliferación de basura y contaminación del medio ambiente, por lo que propuso agua limpia sin cuotas y sin fugas, limpiar contaminación del rio Lerma, protección a los animales, cerrar tiraderos abiertos, así como transportes que no contaminen.

Alfredo del Mazo sostuvo que en PRI se tendrá un desarrollo urbano e infraestructura ordenada, respeto a áreas verdes, generar espacios recreativos y cuidar el abasto de agua así como transportes eficientes, seguros y ecológicos, además de programas de cuidado del medio ambiente, sanear bosques y ríos y crecimiento económico sustentable.

Delfina Gómez de Morena, repitió que PRI ha convertido a la entidad de la corrupción en el mayor basurero, por lo que su proyecto garantiza la calidad de vida y mejorar el medio ambiente, limpiando los negocios de corrupción y dando seguimiento al problema de salud por el mal manejo de desechos y las políticas públicas.

La independiente Teresa Castell, argumentó que los responsables de la contaminación en la entidad son los partidos políticos que no saben gobernar, ya que mientras ellos construyen edificios para ganar dinero, acaban con la naturaleza, y propuso convocar a expertos con planes de mejoramiento y protección medio ambiente, programas de reciclaje y tener mano dura a quienes atenten contra recursos naturales.

Oscar González de PT, expresó que los demás partidos representan un modelo que ha destruido al estado, por lo que su gobierno sabrá convivir con la naturaleza, quitando a los gobierno corruptos que la han destruido con tala clandestina, basureros, grandes fraccionamientos destruyendo bosques, entre otros.

Para el cierre de bloque en Salud y Educación que son temas vinculados al desarrollo, igualdad y calidad de vida, Teresa Castell, propuso duplicar presupuesto anual de sector salud, instalaciones deportivas y comedores, además de que todas las escuelas darán 2 alimentos gratuitos, contarán con presupuesto histórico para remodelación, internet y equipos audiovisuales, prepa obligatoria y gratuita.

Oscar González del PT, dijo ser la nueva alternativa para no truncar el futuro de generaciones que estudian, además de atender los problemas de escases medicinas y médicos y atender la corrupción que es un lacerante para todos centros de salud.

Juan Zepeda, dijo en materia educativa r propuso con los maestros consensar una reforma pedagógica estatal para brindar herramientas a los pequeños y ser competitivos en los estudos, generar 50 preparatorias y 10 universidades, así como aumentar el presupuesto de la UAEM de más de mil millones.

Por su parte, Delfina Gómez, presumió tener maestrías como una cualidad para atender los problemas educativos y de salud; Del Mazo por el PRI reconoció los avances del gobierno actual en educación y salud, y planteo duplicar el número de becas y triplicar salidas al extranjero, construir 11 universidades y reconocer el esfuerzo de los maestros, además de que en salud la detección de cáncer, duplicar número de hospitales, medicina, médicos y enfermeras suficientes.

Josefina Vázquez, acompañará a los estudiantes con becas ya poyos a las escuelas preescolares además de crear escuelas dignas de tiempo completo y guarderías, bono de transporte para secundaria, preparatoria y universidades, así como Internet gratuito en todo el estado.

Teresa Castell, se dijo sorprendida por la habilidad para engañar, de todos los candidatos como Alfredo con su chaleco que no le queda al caso, Juan Zepeda que es del pueblo pero no parece, Josefina Vázquez que sólo viene al Estado de México para dormir, y Delfina que no sabe hablar y confunde las palabras siendo un personaje más, por lo que reiteró que basta de mentiras.

Después de una hora de privilegiar las propuestas en materia de desarrollo económico, sostenible, social, educación y soltar sólo algunas críticas siempre bajo un ambiente tranquilo, el debate se cerró con un Oscar González que dijo que un ganador no declina ni abandona, agradeciendo a los perredistas de esta campaña y reiterando a las ciudadanía que si se puede ganar y cambiar este régimen para recuperar el gobierno al servicio de los ciudadanos. Teresa Castell dijo ser un símbolo que no había aparecido en la entidad y que va a marcar la diferencia ya que su candidatura independiente es reflejo de libertad. Alfredo Del Mazo, reiteró estar preparado para la responsabilidad ya que cuenta con trayectoria de resultados para atender los momentos difíciles y de incertidumbre, con el conocimiento para gobernar el estado y mejorar el presente a las familias mexiquense. Delfina Gómez, expresó que solo existen de dos sopas que son la corrupción y el desinterés, así como la esperanza que representa Morena en un momento que puede sorprender con una ciudadana y maestra que sabe gobernar.

Finalmente Josefina Vázquez Mota, mencionó que estamos a solamente 26 días de recuperar la libertad y la seguridad sin miedo, para vivir en la entidad que los mexiquenses se merecen y sacar al PRI que tiene a la entidad de rodillas.