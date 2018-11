Cancelado el juego de la NFL en el estadio Azteca

Por: Dioney Hernández

Ciudad de Méx.- Terminaron las especulaciones, la NFL canceló el juego de la fecha 11 del próximo lunes 19 de noviembre que se jugaría en el Estadio Azteca entre Los Ángeles Rams y Kansas City Chiefs, luego de que los especialistas tomaron la decisión gracias a la pésima cancha del Coloso de Santa Úrsula.

De esta forma México quedó mal parado ante la NFL, el juego ahora tendrá lugar en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, casa de los Rams, así lo informó el mismo comité organizador a través de un comunicado de prensa emitido por redes sociales.

"La NFL anuncia oficialmente que el partido Chiefs vs. Rams programado para jugarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México cambiará de sede al Los Ángeles Memorial Colliseum. La decisión se basa en una inspección realizada en conjunto con la Asociación de Jugadores en la que se determinó que las condiciones del campo no cumplen con los mínimos estándares que la NFL exige para jugar no los alcanzará para el lunes", apunta el texto.

Cabe mencionar que la gente de la NFL desde la mañana de este martes inspeccionó la condición en la que se encontraba la cancha del Estadio Azteca; incluso, arribaron vehículos con los materiales necesarios para cambiar el césped, pero tras continuar con las investigaciones, decidieron cancelarlo en la Ciudad de México y moverlo a Los Ángeles.

En el mismo comunicado se expone que el procedimiento para el reembolso de los boletos se anunciará en los próximos días.

Este iba a ser el tercer año consecutivo en el que México sería sede de un partido oficial de temporada regular de NFL, pues en 2016 se tuvo el Houston Texans vs Oakland Raiders y en 2017 el New England Patriots vs Oakland Raiders, ambos en el Coloso de Santa Úrsula.