YA BASTA DE CURULES EN LOS PULPITOS!!!

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Parece que por más que hablamos de los ensotanados y de que cada vez caen en el hígado a los mexicanos éstos no se callan, no entienden lo que es la laicidad en nuestro país y que no es otra cosa más que el respeto a las diversas creencias, parece que como dice aquel viejo refrán y que no voy a terminar para que no se ofendan, pero quienes “tengan oídos, que oigan”, los que comieron huevo…, pero parece que ni así.

Ahora se sienten que son los que tienen la fórmula para todo, dentro de sus inciensos, copales y hostias, y claro sus ostentosas vidas se sienten los bienhechores del mundo, parece que el dichoso arzobispo no entiende la situación en la que se encuentra su ensotanado del Estado de Morelos, que ya aprendió a callarse porque estaba trasgrediendo la ley mexicana, pero esta gente piensa que ha de contar con algo así como un fuero celestial.

Desde su ridícula y estúpida curul que pretende que existe en la Catedral Metropolitana dice que en la actualidad no nos basta un líder humano ni un profeta social, sino que nos hace falta un salvador, sin duda que si ha de ser, pero no creo que se encuentre dentro de este gremio que ha sido señalado últimamente como los pedófilos por excelencia.

Afirma que no se puede dejar a un lado la creencia religiosa a la de un ciudadano como si la fe sólo fuera un vestido de fiesta que se saca del guardarropa para ir los domingos a misa, y claro que es así, ya que solo van a esos lugares a darse golpes de pecho excusándose de sus hechos fuera, como si eso los eximiera al grupillo de hipócritas que hacen una cosa y aparentan otra.

Se entromete de la misma forma en comentarios ahora de la política económica mexicana, exigiendo que se debe de actuar con firmeza en contra de las empresas mexicanas que buscan obtener la licitación para la construcción del muro en frontera de los Estados Unidos con nuestro país, ahora nos salen que son populistas estas gentes, que durante quinientos años han puesto la pata en el pescuezo de la gente, ya no sé hasta cuando se le haga a esta gente algo como al curita de Cuernavaca, ya basta, ya estamos hartos de tener que lidiar ahora hasta con estas gentes.

Y bueno es momento, considero, de poner ejemplos de lo que estas gentes son y de lo que ha hecho con nuestro pobre país.

Tan solo veamos la diferencia entre los países de Norteamérica que son de religiones protestantes o ateas, a lo que es centro y Sudamérica e incluido nuestro jodido México que son católicos, veamos que la lista de los diez países más desarrollados en nuestro mundo son ateos o protestantes, y no es solo un decir, sino es la realidad que nosotros sí vemos y los ensotanados no quieren ver, claro porque no les conviene, ahora veamos los diez puntos principales de todo esto que podemos notar.

1) Educación. Con la Reforma Protestante del siglo XVI, el teólogo Martín Lutero planteó la necesidad de que la gente leyera, y para ello se tuvo que hacer una gran campaña de alfabetización para instruir a un pueblo inculto, pero en los países católicos con que el cura supiera leer ya era más que suficiente, así, en el siglo XVIII en Inglaterra y Holanda la alfabetización alcanzaba ya al 70% de la población, mientras que en España o Portugal no llegaba ni siquiera al 10%.

2) Ciencia. Los países reformados, volcados en la lectura la Biblia, empezaron a interesarse por el estudio del mundo, de la naturaleza y de las estrellas, no es de extrañar que en estas naciones comenzaran a surgir científicos pero en los países del sur de Europa la Inquisición quemaba en mitad de la plaza a los científicos por herejes y usaba sus trabajos para engrosar su catálogo de libros prohibidos.

3) Mentira. Para los protestantes la mentira es un pecado muy grave ya que se cita en los Diez Mandamientos junto al homicidio, el adulterio o el robo, por ejemplo en Alemania, un político suele dimitir si se demuestra que ha mentido a diferencia de los países católicos, como Italia o Malta, es un pecado venial, un pecadillo, por tanto la mentira inunda la política, la administración y las finanzas y no puedes confiar en nadie.

4) Robo. En los países reformados se entendió claramente que el robo era muy grave, que todos los hombres eran iguales y que por tanto la propiedad privada era un derecho inalienable de todos los hombres, pero en los países de la Contrarreforma, mucho más apegados al Antiguo Régimen, la propiedad privada era un privilegio de la Corona, la nobleza y la Iglesia Católica.

5) Ética en el trabajo. Mientras que en los países católicos el trabajo es un castigo de Dios y los oficios manuales tienen menos prestigio que los intelectuales, en los protestantes el trabajo no es malo, ser barrendero es tan digno como ser cirujano y trabajar con excelencia y de forma ética también es una forma de honrar al Señor, Max Weber lo resumió: trabajo, ahorro y esfuerzo.

6) Capitalismo. Para la Iglesia Católica la riqueza es un estigma y la pobreza un signo de humildad y sencillez, el protestantismo, por su parte, entiende que el problema no es el dinero en sí sino el amor al dinero y que de hecho ser rico no es incompatible con ser un buen creyente; ahí están los casos de José, Moisés, Daniel o Job, entre otros, no es casualidad que el capitalismo, la banca y los negocios hayan alcanzado sus máxima expresión en los países de la Reforma.

7) Democracia. En las naciones protestantes se apostó por la libertad y la democracia, y por una separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, destaca Suiza, con su envidiable democracia directa, por contra, los países del sur de Europa y las repúblicas iberoamericanas se ahogaron en un sinfín de monarquías absolutistas, fascismos, guerras civiles y golpes de estado que las condenaron a la pobreza y el atraso, el Vaticano es aún hoy la última teocracia de Europa.

8) Separación de iglesia-estado. Mientras que en las naciones protestantes se buscó dividir los poderes para que se contrapesen, la Iglesia Católica trata hasta la fecha de que el poder civil se someta al religioso, pero por ejemplo Holanda pronto permitió la libertad de culto, en Escandinavia se desarrolló el parlamentarismo y Estados Unidos nació como un estado laico. En cambio, hasta hace muy poco en España se paseaba a Francisco Franco bajo palio y aún hoy en México manda “el señor obispo” en gran parte de decisiones de gobiernos que se agachan hacia estas gentes.

9) Imperio de la ley. Para el teólogo Juan Calvino la ley tenía la primacía pero para los católicos la primacía recaía en una institución o sea en los curas, fuera de la cual no hay salvación y que era la encargada de interpretar la Biblia, para la Reforma todos los ciudadanos son iguales, mientras que para la Iglesia Católica no sólo todos no eran iguales, sino que había incluso algunos que estaban dispensados de cumplir la ley.

10) Valores bíblicos. En resumen, las naciones protestantes se han inclinado por los principios bíblicos y las católicas por tradiciones humanas, muchas de las cuales no sólo son extrabíblicas sino incluso abiertamente antibíblicas, es el contraste entre los valores del Libro versus los valores de ritos, procesiones e imágenes.

Así o más clarito lo quieren ver, ya basta de seguir escuchando y hacerles caso como borregos a estas gentes, despertemos!!... HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

COMENTARIOS: mi_columna@yahoo.com.mx

www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera

TWITTER: @tubalcain.garza