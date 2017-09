¡CUANDO DIREMOS BASTA!, 23.74 DE AUMENTO

LA CANASTA BASICA, Y 23 MIL MILLONES

¡EL PROCESO ELECTORAL!

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Ya sé que a muchos de ustedes los debe de tener hasta el copete el asunto que cotidianamente toco en este nuestro espacio, y que varios de mis ilustres lectores les colma el plato, pero la función que los representantes de los medios de comunicación, o mejor dicho los representantes de la sociedad que tenemos la oportunidad de difundir las situaciones que atañen a todos en estos medios, es nuestra responsabilidad que algún día habrán los ojos aquellos que nos gobiernan de no ser que los abramos nosotros.

Es verdaderamente lamentable, es bochornoso y sin duda nosotros nos convertiríamos en vulgares paleros de solo hablar de las cosas que en el circo de las tres pistas como es la política mexicana nos quedásemos solo en esos temas.

Somos un país de contrastes, de verdaderos ángulos diversos, por un lado vemos a los diputados federales peleándose si hay o no quórum para establecer a la nueva mesa directiva, unos criticando a los que no apoyan y los otros por berrinches diciendo que para nada, cuando al final de cuentas son la misma gata revolcada, que el nombramiento del fiscal, con el que se extinguirá al procurador y la rebatinga de ese cargo, los mensajes hermosos de prosperidad que escuchamos de nuestro presidente en su informe y de la misma forma del gobernador de la entidad sobre el estado que guarda la nación y el otro en particular el Estado de México, la distracción en los medios por el dichoso huracán que claro está que es noticia, pero que no abarrote todos los espacios, de si la selección nacional de futbol, los antaños ratones verdes ya pasaron para ir al mundial, en fin, así le puedo seguir con miles de temas que no son tan importantes como la situación que viven día a día los mexicanos.

Es verdaderamente ridículo que México sea el único país que lloriquee porque el presidente estadounidense Trump quiere correr a los Dreamers de su nación y que ahora nuestro país les tiene que dar cobijo, pues no lo acabo de entender, de donde viene el problema, sería de gran beneficio para nosotros el que regresen, ya que fueron seleccionados y son emprendedores con toda formación de un país de primer nivel y que bueno, al tener que regresar a su país, pues simple y sencillamente los aprovechemos en el sentido de su experiencia y de sus conocimientos, estamos hablando de alrededor de seiscientos mil mexicanos jóvenes con esos niveles que regresarían a México y es verdaderamente ridículo que con ese bastión de calidad que traen aún nos pongamos a protestar, cuando son gentes verdaderamente valiosas, pero lo que pasa es que a nuestro gobierno, eso de abrir más plazas y peor para ellos por la forma en la que piensan, de gente capacitada que claro está no se venderá por tres pesos, pues se requieren salarios de calidad y bueno, como que para eso no ha de alcanzar, es vergonzosamente lamentable el pensamiento de nuestro gobierno que es del tamaño de una nuez.

Lo que no se nos dice es la verdadera situación de los mexicanos, que cada vez existe más la pobreza, actualmente en un cincuenta y cinco por ciento de los connacionales viven en ciertos niveles de ello, de los cuales como hemos dicho en este nuestro espacio, veinte millones viven en lo que se conoce como la pobreza extrema que a niveles internacionales son a los trabajadores que ganan menos de dos dólares al día, o sea alrededor de treinta y seis pesos, es verdaderamente lamentable que haya gente que viva así.

Y los fundamentos los tengo ya que no es posible que haya gente viviendo en esas miserias en un país que se va a gastar más de veintitrés mil millones de pesos en unas elecciones, se nos quiere maquillar que son seis mil millones, claro, eso es lo que se le va a dar a los partidos, pero aumentando con lo que va a ganar el elefante blanco del INE y lo que los partidos van a recibir en las entidades en las cuales va a haber elecciones, llegan a esa espeluznante cantidad que a todos nos humilla, que vivamos democracias de esos niveles de diamantes y tengamos realidades de plomo.

Tan solo un dato como precisión, la Canasta Básica de agosto del año pasado a éste subió un 23.74 por ciento, cuando los míseros salarios en lugar de subir bajan en su poder adquisitivo, estos son datos fidedignos dados a conocer por la Cámara de Comercio Servicios Turísticos en Pequeño, mejor conocida por sus siglas como CANACOPE.

Quisiéramos ver a nuestros politicuchos hablar sobre el tema, hablar sobre el porqué la alimentación elemental como lo es la Canasta Básica pasa de los 417 pesos a los 51 este año, no comprendo cómo se atreven a seguir ellos viviendo en un país de oropel y sangrando a la nación.

En las verduras como lo son el Aguacate, calabaza, cebolla, chayote, chile poblano, chile serrano, lechuga, papa y jitomate de dicha canasta pasó de 166 a 222 pesos, en lo que compete a los abarrotes como lo son el arroz, azúcar, harina y frijol de 108 a 131 y las frutas como lo son la manzana, papaya, sandía, limón, piña, plátano y guayaba e 143 a 165 pesos.

De todo esto se le ha enjuiciado al gobierno y no sabe que decir, solo se escucha que no se sabe el porqué de los aumentos, pero si con ello más y más pobres es lo que va a la alza en nuestro mísero país.

¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra nación para que entiendan?, sabemos que los mexicanos al final de cuentas somos aguerridos y en varias partes de la historia de nuestro país han sucedido revueltas crudas y lacerantes, que han llevado a sublevaciones fuertes con el solo y único fin de defender nuestros derechos, ojalá y ésta no sea una de ellas, y que estén llevando al pueblo a los extremos más cardiacos de que algo así suceda.

Ya no es posible que siga el uno por ciento de la población viviendo de la política, o mejor dicho de la politiquería, y voltee a ver lo que verdaderamente está pasando o peor aún, pueda suceder; HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

