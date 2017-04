FELIZ REGRESO A LA REALIDAD

++ Por fin ya 35 millones de estudiantes a la escuela.

++ En cuarenta años seremos otros?.

++ Nos hablaremos de tú a tú con Alemania, EU y China?.

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Feliz regreso a la realidad!!, ya que acabaron por completo las dos semanas se ocio, de aletargo y de nulo crecimiento para 25 millones de estudiantes y maestros, aunados a los diez millones que solo tuvieron una semana de vacaciones, esto con el idiota pretexto de la “Semana santa”, culto fanático y ruin que no hace otra cosa que aumentar las arcas del clero con sus mitologías, cuando santa no es una semana al año, sino todos los días, ya que en ellos tenemos vida, pero esos idiotas cultos desde hace 500 años para los borregos feligreses prevalecen, aunque claro, son los únicos que se lo creen, ya que la mayoría de la sociedad la usa para salir a descansar, solo los fanáticos acuden a estos ritos a ver a oros más fanáticos participar como monos en una obra teatral en la que cada año se repite el mismo cuentito, en fin, ya hay que ponernos a trabajar o a estudiar, ya que es lo único que quita la ignorancia.

A partir de hoy de acuerdo con el Calendario Escolar del Ciclo 2016-20147 establecido por la Secretaría de Educación Pública, hoy comienza la reactivación de estudios después de haber terminado con las vacaciones de “semana santa” para ya en total 35 millones 500 mil alumnos de todos los niveles de escolaridad en México, además de miles de trabajadores de los gobiernos tanto federal, estatal como municipales, universidades.

Cabe señalar que dentro de los estudiantes 25 millones 891 mil 104 son de los niveles preescolar, primaria y secundaria; 9 millones 405 mil 338 son de bachillerato y un millón 888 mil 288 son maestros y directores de todos los niveles.

Cómo hay gente ilustre lector que vive en mundos irreales, en situaciones en las que no sopesan la forma de vivir de la mayoría de los mexicanos, que tan fácil es hacer comentarios tan ridículos y lo peor es que caigamos y lo creamos, pero por lo menos en este espacio nos esforzamos que no sea de esta forma.

Lo que sucede es que vale la pena recordar cuando se desarrolló la inauguración de un evento titulado “El mestizaje mexicano” y en este lugar un empresario que tiene que ver con el sector económico, afirma que “México será una de las principales economías del mundo antes de la mitad de este siglo, y su presente así lo anticipa".

O sea como, de quién se quiere burlar esta gente, si para nuestra desgracia con respecto a años anteriores México por sus malos gobiernos y pésimas políticas económicas tanto al interior de nuestras fronteras como a nivel internacional, se encuentra en retroceso.

Veamos la situación en este momento; tres millones de desempleados en este momento, el precio del barril de petróleo a la mitad de lo que antaño estaba, pero bueno, la globalización es lo que afecta, igualmente los aumentos a los combustibles como lo son las gasolinas y diesel ya se dio en lo que va del año, cincuenta millones de pobres, de los cuales veinte millones se encuentran la pobreza extrema, el poder adquisitivo del mexicano de clase “media” se encuentra a menos de la mitad con respecto a lo que se lograba comprar hace dos décadas, los precios de productos del campo mexicano miserablemente se cotizan a algunos pesos por tonelada, en fin, veamos una realidad ilustre lector de lo que vivimos cotidianamente los mexicanos y no son comentarios para nada derrotistas ni negativos, son simplemente realidades.

Con todo ello valdría la pena preguntarse ¿Cómo se creé que en dos décadas esto va a cambiar?, que pasaremos a ser de las potencias económicas del mundo, por encima -ya me imagino- de Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Inglaterra, Rusia, Brasil?, o por lo menos a esos niveles, pues como dijera el trovador mexicano Chava Flores; “A qué le tiras, cuando sueñas mexicano”.

No es creíble que estas gentes que tal vez como viven en la High Society no saben la realidad en la que vive la mayor parte de los mexicanos y por eso sus comentarios, o puede ser algo aún más macabro como lo es el que se quieran burlar de nosotros, pero cualquiera de las dos conjeturas, no es posible el que se tomen en serio sus comentarios, tal vez como anhelo como deseo, como sueño pues serían válidos, pero asegurarlo como un hecho es ridículamente informal.

Pero bueno de donde sacamos a nuestros políticos y a los que hacen sus declaraciones, ya que se dijo que con este inicio del periodo vacacional se afirma que habrá un aumento y que eso es benéfico para la sociedad, claro estoy de acuerdo de que la prestación de servicios turísticos es fundamental para la economía mexicana, pero eso de que sea algo increíble pues no.

Solamente comparemos ilustre lector de que tienen analizado de que entraron a México de divisas en ese periodo en el turismo de 6 mil millones de dólares a nuestra nación, quiere decir que al año si todo sigue igual de excelente tendríamos doce mil millones de dólares al año, algo que si lo comparamos con nuestra cruda realidad de que México vive realmente de los “mojados” que se encuentran de ilegales en Estados Unidos pues no es algo muy importante, solo hay que citar de que alrededor de veintidós mil millones de dólares entran a tierras aztecas de estas personas, o sea casi el doble de lo que produce el sector turístico, si ilustre lector, la realidad es que nuestra economía se mantiene por la ilegalidad en la que viven más de 25 millones de mexicanos en tierras del país del norte.

Se afirma que el flujo de turistas internacionales se incrementó, ingresando 11 millones 300 mil visitantes, lo que refleja un aumento de 5.2 por ciento más con respecto a lo que se dio el año pasado.

Pues sí, todo ello ilustre lector suena muy bonito pero llego a lo mismo, la realidad es otra cosa, mientras que no se vea una sana recuperación en la economía no del país, no de las finanzas, sino en permeada en la sociedad, ésta nunca se lo reconocerá a nadie, ya que a la gente no le interesa las inversiones no le interesa las deudas que manejan los diferentes niveles de gobierno, no le importa la exportación ni la importación, porque?, pues porque eso se encuentra muy lejano de la realidad, no así el ver que el dinero de su bolsa le alcanza para vivir decentemente, mientras eso no suceda, pues puede haber cientos de programas y crecimiento que se diga, pero es virtual; HASTA AQUÍ, MIS LINEAS…

