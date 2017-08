LA REALIDAD DE TODAS LAS COSAS

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Al hablar de encuestas, nos definimos por los términos singulares de la verdadera realidad de una sociedad, de su opinión sin ningún tipo de compromiso de quedar bien con alguien o de que las ideologías los hagan opinar de forma tendenciosa, sino es directo con ellos en el simple anonimato y que al final de cuentas es la realidad de la opinión que el pueblo tiene en diversos puntos sobre los que se les pregunta.

Este tipo de resultados de las encuestas es sumamente valioso, ya que en ellos se ve la realidad que no se quiere ver a través de la televisión, de las opiniones de los políticos y gobernantes de todos los niveles, de las declaraciones que se inclinan siempre a la tendencia de lo que es mejor dar a conocer a la sociedad y de esta forma no mostrar lo que realmente somos o sucede en nuestro entorno, por ello yo si soy fiel a los resultados de las encuestas que se hacen de parte de empresas, universidades o instituciones, ya que acarrean resultados que muchas ocasiones no se quieren ver y en algunas menores, se refuerza de que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible, ese es el verdadero baluarte de las encuestas y en esta ocasión presentamos en este nuestro espacio una de ellas.

Una de las encuestas últimamente desarrolladas fue de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que se resalta la realidad de cómo somos los mexicanos, de aquellos que siempre hablamos del orgullo de ser de este país que es el cuerno de la abundancia, no solamente por la conformación tipográfica del mismo, sino por nuestra ideología, nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras raíces y de que somos muy “valentones” tipo Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, y de figuras como el Santo o de plebeyos como la caracterización de los personajes como Cantinflas o Tintán, del acervo Gastronómico que en todas las regiones de este país tenemos, que son de halagar a los paladares más estrictos como es la cocina yucateca, la oaxaqueña o la poblana dentro de las más importantes, pero no todo es miel sobre hojuelas, como lo hemos visto dentro de las encuestas desarrolladas.

Somos de la misma forma el país con mayor obesidad infantil por la ingesta fundamentalmente de refrescos, que claro está se encuentra de la misma forma en el primer lugar < nivel mundial>, diez por ciento de la población por ello padece una de las muertes silenciosas como lo es la diabetes, leemos solamente 1.3 libros por persona al año, y estamos hablando de que somos más de ciento veinte millones de connacionales, de que orgullosamente somos guadalupanos, globero y futboleros, así como albureros, como si estas características fueran realmente de sentir orgullo, eso sí, vamos al mundial y Canadá no, pero no podemos comparar solamente los tres Premios Novel que tenemos con los quince que tiene el país de la hoja de maple, preferimos saber cuál es la lista de seleccionados para patear como idiotas un balón que saber que el libro existencialista del “ser y la nada” fue escrito por Jean Paule Sarté, y así, si seguimos hablando de todo ellos podemos pasar cientos de palabras para demostrarnos la cruda realidad que tenemos, y eso sin tocar el tema educativo en el que se encuentra deplorablemente nuestro país y no lo cito por la dichosa Reforma Educativa, sino por los niveles con los que se concluye cada escolaridad, nos enfrente a una sociedad que se sabe, por lo mismo por estadísticas, que nos encontramos a cien años de retraso con respecto a Europa, queramos o no escuchar esto, es la realidad.

La UNAM nos presenta a la sociedad en general un trabajo desarrollado a través de veinticinco encuestas que formaron su investigación, en los que se tocan temas diversos y de suma importancia como lo son el de salud, valores políticos, educación, religión, movilidad y transporte, federalismo, derechos humanos, sociedad de la información, justicia y población indígena.

Estos temas como podemos comprender son bastante complejos muchas ocasiones de tomarlos en cuenta, ya que difieren de miles de ideologías que al final de cuentas siempre llegan a debates que no llevan a nada, porque no hay verdades absolutas o exactas, y eso es de lo que más temen los mexicanos, de poder fundamentar al cien por ciento su criterio en varios de estos temas, pero es el tenor lo que nos puede llevar a un resultado por demás preciso de la realidad que se tiene, ya que a través de esto, los encuestados manifiestan cuáles son sus problemas, sus alegrías, sus temores y expectativas.

Dentro de los resultados que se vertieron se encuentra el de que los mexicanos defendemos la tolerancia, pero ésta no significa te respeto, sino te aguanto; tienden a ser más autoritarios los habitantes del sur y del norte del país que los del centro; estamos de acuerdo con que se defiendan los derechos humanos, pero no cuando se trata de delincuentes.

Se afirma que los mexicanos a la pregunta de que si somos felices, se afirma que no, ya que existen innumerables problemáticas como lo es que hay gente está desempleada, hay violencia, inseguridad, pobreza, incultura y malinchismo dentro de muchas más.

Se comenta de la misma forma que al hacerse dicha encuesta por todas las latitudes de nuestra nación, México es un país muy desigual y no es lo mismo vivir en el norte que en el sureste, las realidades son diferentes, no es lo mismo vivir en el campo que en una ciudad, ni el grado de escolaridad, ni la forma en la que han enfrentado sus realidades, y sobre lo que cada quién ha luchado.

Estos comentitos que estoy desarrollando son solamente generales, ya que nos llevaría mucho más que este nuestro espacio para darlos a conocer de una forma precisa, pero inserto la página de internet por si se desea conocer más a fondo los resultados de la misma que realmente son de conocerse y es www.losmexicanos.unam.mx.

Sin duda que para los sociológicos y para nuestros gobernantes estas encuestas pueden ser de gran valía, ya que como lo precisé al inicio de nuestro espacio, son la realidad que queramos o no ver, tenemos en nuestro país y al conocerlo tendremos una ruta, una guía de que es lo que se debe de hacer; HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

