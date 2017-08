LA CONSTITUCIÓN MARCA EL DESARROLLO,

EL CRECIMIENTO Y LA PAZ DE LOS MEXICANOS

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Nuestra Ley Suprema la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ha cumplido más de cien años y que tiene 133 artículos divididos en nueve capítulos y tiene 19 artículos transitorios, marca en el postulado supremo que el desarrollo, el crecimiento y la paz de los mexicanos será a través de la educación, se da a través del artículo 3 constitucional en el que se refleja y remarca una escuela y una educación pública ahora de calidad, ahora con equidad.

Y en este esquema de este nuevo modelo educativo la gran responsabilidad de la secretaría de educación recae en los maestros y de manera muy puntual, recae en el SNTE, de ahí la enorme necesidad de prepararnos, de ahí la enorme necesidad de ser mexicanos y enfrentar los nuevos desafíos de este siglo XXI y para enfrentarlo requerimos estar unidos y fuertes y sólidos, porque al final del día, las reformas particularmente la educativa, serán temas complejos, generarán conformidades, reclamos, tanto de la sociedad como de los padres de familia, de los jóvenes y de manera particular, de los maestros de México.

Así se expresó el Delegado del CEN del SNTE en esta sección 17 del Valle de Toluca el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, en un evento de Deterioro de Automóvil para Jefes de Sector, Supervisores Escolares y Jefes de Enseñanza, en donde estuvo presente la profesora María del Rocío Barriezabal Islas, como representante de la Sección 36 del Valle de México, Arnulfo Sierra Díaz, Sofía Irene Tapia Cleofas, María Soledad Arciniega Franco, Celia Melgarejo Juárez, Salvador Cándido Vega Rodríguez, dentro de otras personalidades.

Continuando con sus palabras el delegado del CEN del SNTE dijo ante estos desafíos, nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sigue generando la certeza de nuestras conquistas salariales, de nuestras conquistas profesionales y nuestras conquistas económicas.

Hoy en este concepto de pago de deterioro de automóvil que es dos ocasiones al año se les entregan a ustedes supervisores, jefes de sector y jefes de enseñanza, un sindicato sólido y fuerte, solamente se logra con la participación directa y real de todos sus miembros y de todos los que formamos parte de ella y en este sentido para seguir manteniendo las prestaciones, para seguir teniendo un sindicato fuerte a nivel nacional, para tener un sindicato y una sección como ésta que es la 17, sólida y que genera amplias respuestas, claras que cumplen sus compromisos, se requiere de su participación profesional con los maestros, con los directores, con sus conocimientos, con su formación, su experiencia, pero de manera particular con dos vías, como lo es su participación sindical y también su participación política, ya que los logros de esta organización sindical, de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es obra de la casualidad, si se genera por circunstancias planas, o circunstanciales, se generan a través del trabajo y esfuerzo, de compromiso, de compañerismo, de poder trabajar, porque la defensa de los derechos y garantías es la defensa de los derechos y garantías de sus familias.

Todos en esta audiencia son la parte sustantiva del proyecto educativo del Estado de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, todos los que aquí se presentan que hoy han hecho y han asistido a la convocatoria del comité ejecutivo de la sección 17, son parte importante de quién recae precisamente la ejecución de las políticas educativas que se han generado y que se siguen generando para lograr conseguir una educación de calidad.

De la misma forma dijo: y porque digo que somos importantes, porque a partir del liderazgo, porque a partir de las acciones que ustedes ejecutan, porque a partir de las acciones que todos convocan, es que podemos lograr el proyecto educativo, me da mucho gusto observar que en este importante evento, podemos observar a nuestra estructura, hasta hace poco la cimiente de la toma de las decisiones estaban en los compañeros docentes, en los maestros, en los que tenían la responsabilidad como supervisores o jefes de enseñanza pero ahora podemos ver a más mujeres y eso es significativo que estamos avanzando.

Estamos avanzando porque de esta toma de decisiones se pueden ver las dos visiones, la visión femenina y la masculina que significa tomar decisiones integrales, decisiones que permitan que el proyecto educativo, que la educación sea una educación de calidad, una educación con sentido humano, con sentido integrador, como les decía desde el principio, en ustedes recae la gestión escolar, en ustedes recae la gestión administrativa, en ustedes recae la gestión comunitaria y en ustedes recae la toma de decisiones que permitan que cada uno de los integrantes que están en el aula, en el comité seccional, de lo que significa aplicarle las medidas de la educación y los proyectos y estrategias y todo lo que marca el nuevo modelo educativo, se lleve a cabo.

Si ustedes no toman decisiones, si ustedes no toman equidad, si a partir de su convocatoria no se genera la suma de esfuerzos y la suma de todas las actividades y de las acciones, este proyecto no se cristaliza, este proyecto no significa nada, la secretaria de educación pública está consciente que el liderazgo del supervisor, del jefe de sector, del director, de todos los directivos es indispensable para que la educación se lleve a cabo, si nosotros no tomamos decisiones, si nosotros no aplicamos las acciones pertinentes en los momentos adecuados, la educación no puede llegar a toda la forma que se espera.

Asimismo señaló que generar ciudadanos debidamente competentes y debidamente aptos para integrarse a una sociedad que requiere ciudadanos mejores, que requiere ciudadanos que sean útiles a sí mismos, que requiere ciudadanos aptos para la vida, aptos para que sean una parte de construir un nuevo tejido social, un nuevo tejido que nos sintamos con la seguridad y confianza que vivimos en un estado progresista, en un estado que puede romper todos esos vicios y todos esos problemas que habitualmente estamos enfrentando.

Muchos de ustedes tienen que tomar decisiones desde las aulas porque de ustedes tienen que estar acompañando al maestro que tiene problemas para aplicar métodos, que tiene problemas para enfrentar la comunidad escolar para enfrentar un mundo de alumnos, para enfrentar esa consolidación de la comunidad escolar, ahí es donde realmente ustedes están siendo la parte ejecutiva y siendo la parte facultativa del proyecto educativo.

Finalizó diciendo por todo ello, felicidades, ya que hoy he sido parte de ustedes, he estado en las aulas, en los lugares de donde se toman las decisiones y se los problemas que se pueden tener y estoy consiente que las acciones que ustedes tomen se verán, de tener como resultado que es producto que nos debe dar la posibilidad de que sigamos, que estamos cumpliendo con nuestros mexiquenses para la vida, educar a los mexiquenses para ser buenos ciudadanos: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

COMENTARIOS: mi_columna@yahoo.com.mx

www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera

TWITTER: @tubalcain.com.mx