MANTENEMOS LO QUE CONSTRUIMOS

JUNTOS: GUSTAVO MICHUA Y MICHUA

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Tenemos que recuperar lo más importante que debe existir entre nosotros, la confianza, lo que nos hizo dudar apenas en el dos mil trece y en el dos mil catorce que ha logrado hacernos más fuertes, por eso están aquí todos ustedes, por estos eventos deben de continuar y van a continuar así como dijimos en le dos mil trece que ninguna prestación se iba a perder a pesar de que a través de las redes sociales se decían otras cosas, no se perdió nada, y no se perdió POR haber algo muy importante, ya que nos acompaña nuestro sindicato, nuestro sindicato, no dijo el secretario general, no es el comité, sino el sindicato, y ese son todos los trabajadores de la educación, el sindicato somos todos y por eso tenemos la mejor compañía la del compañero que está sentado a nuestro lado, y así tenemos que continuar por esa ruta y pase lo que pase en los próximos meses y en los próximos años, y este quién está al frente de este nuestro sindicato, vamos a seguir diciendo que mantenemos lo que construimos juntos, estas fueron las palabras del profesor Gustavo Michua y Michua durante la celebración del Día de la Educadora y Educador, esto en sus instalaciones magnas de su unidad cultural que se ubica en el municipio de Zinacantepec.

Estuvieron acompañando al líder magisterial como representante de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México el Director de Educación Elemental de dicho organismo el profesor Isidro Galindez Martínez, como representante del líder nacional del SNTE el Profesor Juan Díaz de la Torre estuvo presente el delegado del CEN de este organismo en el Valle de Toluca, el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, en representación de la Sección 36 del Valle de México el secretario de nivel preescolar el profesor Víctor Antonio Flores Ángeles, del departamento de educación preescolar de los SEIEM Pedro Granados López, la Jefa de Departamento de Educación Indígena la profesora Sofía Irene Tapia Cleofas, la jefa del Departamento de Educación Inicial la profesora María Soledad Arciniega Franco dentro de otras personalidades

Continuó con sus palabra el líder magisterial, el profesor Gustavo Michua diciendo que gracias por permitirnos hacerles cinco fiestas de este tipo yo como secretario general, en cinco años, espero que no haya una sexta para mí, si, para ustedes, que no tenga yo que estar aquí, pero el tiempo que estemos este comité, días, semanas, el compromiso va a seguir siendo el mismo, corrimos riesgos pero hasta hoy no nos hemos equivocado y esto se debe a ustedes, ustedes a través de sus delegados nos eligieron, pero también ustedes con sus delegados nos van a relevar y eso tarde que temprano va a llegar.

Quiero exponerles un ejemplo, a todos mis compañeros del comité a quienes les agradezco enormemente el acompañamiento en estos más de cuatro años y meses, les pedimos poner atención en lo que está ocurriendo, Mario Benedetti dice en uno de sus muchos escritos que cuando ya sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, veníamos en una reconversión de cada año durante más de veinte años, donde cada mes de junio recibíamos la respuestas salarial nacional y la respuestas salariales estatal, nos quitaron la negociación estatal.

Igualmente recalcó textualmente: pero no perdió el gobierno su compromiso con nosotros, lo ha mantenido, y el sindicato que no el comité, lo va a mantener, el sindicato somos todos y por eso hoy mis compañeros del comité no traen una sola tarea, el que menos tareas tiene en este momento, trae tres o más tareas al mismo tiempo.

Todos los integrantes del comité tienen una región, una parte del Valle de Toluca para estar atentos a sus peticiones, y no olvidemos que se encuentran en puerta los juegos culturales y deportivos nacionales que se van a desarrollar en nuestra sección 17, posteriormente sigue casi inmediato, la semana cultural.

Si somos capaces de hacer esto, es porque en ustedes tenemos el mejor ejemplo de lo que hacen en sus aulas, ya que atienden a sus niños y eso es algo que merece el reconocimiento como se ha demostrado de las autoridades.

Y que nuestras autoridades que sepan el compromiso que tenemos nosotros en el seguir educando en este caso a los niños en su primer acercamiento a las escuelas, con mucho profesionalismo, con mucha dedicación, y porque si podemos y porque si no fuera de esa manera, no estaríamos hoy aquí reunidos tantos.

Al comité nacional le quiero decir de que la sección diecisiete ha respondido a la confianza que se nos ha dado, ya que es la mejor sección del país como el propio secretario nacional lo ha comentado, y desde espacio le quiero referir un agradecimiento de las gracias por esa confianza.

Finalizó su intervención del profesor Gustavo Michua y Michua acotado ante los educadores y educadores de nivel preescolar en la celebración de su día que lo que nos une a todos los maestros es el compromiso de educar a nuestros niños y jóvenes, ya seamos de esta sección 17, o de la 36 del Valle de México, o del sistema estatal del magisterio, todos somos maestros, solidarizarnos siempre entre todos.

Les quiero decir que seguimos siendo una sección ejemplar, que nos apoyen ustedes ahora que vienen los juegos deportivo y culturales del país porque necesitamos voluntarios, a que esperemos que se hable de la sección 17 se hable en próximos meses por los juegos que fuimos capaces de desarrollar con toda la excelencia: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

