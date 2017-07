LA REALIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL 2107

++ Las nuevas generaciones y su problemática a la que se enfrentan.

++ Miles tienen que trabajar para solventar sus estudios.

++ Los que logran colocarse en trabajos, malos salarios.

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Nos encontramos prácticamente terminando el ciclo escolar 2016-2017, y el futuro de miles de alumnos en todo el país se encuentra en veremos, en las escuelas en estos tiempos se encuentran ya a todo vapor.

Por un lado en la escuela básica y media superior de la SEP se afirma que todos los estudiantes porque lo dicta la constitución tienen derecho a una educación ofrecida por el estado, y reconozco que sí abren dichos espacios, pero en miles de casos se brindan en lugares totalmente lejanos a los hogares de los niños y jóvenes, en horarios verdaderamente difíciles para las familias y en condiciones deplorables, ósea no los que todos se merecen.

En el caso de la Educación Superior, se da un caso similar, como lo es la falta de espacios en donde de plano no caben todos los estudiantes que demandan un pupitre, por lo que miles de ellos quedan fuera y no tienen otro acceso y más sacrificio hacia los padres en muchos casos, y claro de poderse, en pasar a la educación privada, que como en este mismo espacio hace un par de publicaciones acoté la carencia de los niveles de excelencia en varias de ellas, como los propios Senadores lo reclaman, que se realice en estudio en dichas escuelas, que no todas ellas tienen ni los programas ni mucho menos la calidad requerida.

Y ya que estamos tomando temas de la realidad cotidiana de miles de jóvenes y que la sociedad en muchos casos no quiere ver o en otros ni siquiera conoce, cabe señalar que el cuarenta por ciento de los jóvenes que estudian en escuelas y universidades públicas a nivel profesional se ven obligados a trabajar para sostenerse y dedican entre cuatro y ocho horas diarias a su empleo.

De ellos el 26 por ciento tienen personas que de ellos dependen económicamente, lo que hace aún mucho más difícil dicha situación, otro dato que es importante citar es que el 51 por ciento pierden más de una hora diaria en llegar a sus escuelas y el 42.7 no pueden sostener sus estudios, ósea como podemos apreciar llevan todo contra corriente sin que exista algún aliciente para que su formación académica sea más llevadera, y eso que hasta este momento de nuestro espacio, no hemos tocado el tema difícil y real de los jóvenes que no tienen la posibilidad ni de estudiar, ni de trabajar, los que sátiramente llamamos ninis.

Sobre este caso que es los más deplorable que existe en México, ya que no es posible que la sociedad que en breve tiempo será la que sostenga a nuestra nación no tenga ninguna de esas dos posibilidades, al respecto la Investigadora Laura Juárez en su estudio titulado Ninis: la cara visible de la depredación de los jóvenes por el neoliberalismo económico afirma que las políticas neoliberales están destruyendo las bases materiales del desarrollo económico y social del país, debido a un autoritarismo económico que impone relaciones de sobrexplotación, despojo y depredación que tienen por finalidad favorecer a unas cuantas corporaciones, lo que impacta gravemente en la población joven que está en búsqueda de empleo y estudio.

Se calcula que en este año se cerrará con el número gravísimo de jóvenes en esta situación de nueve millones de personas basado en las políticas de los últimos diez años de gobiernos panistas que cerraron las puertas a las posibilidades existentes de hacer algo de parte de nuestros jóvenes y se encuentran en la lona, ya que se señala que la política neoliberal de la docena trágica panista fue la que no permitió a la sociedad crear las condiciones necesarias para que su juventud se pueda desarrollar productivamente, porque el neoliberalismo económico arrastró la exclusión económica y social de este sector de la población, al mismo tiempo que la somete a un proceso de sobrevivencia y desesperanza.

Y bueno regresando a los jóvenes que si han tenido la oportunidad de estudiar, al final de sus estudios, se encuentran con un provenir negro, ya después de haber estudiado, de en muchos casos haber tenido que trabajar para poder financiar su capacitación y viviendo a medias como estudiante y como empleado, al final de todo ello ilustre lector se enfrenta a realidades que hasta ese tiempo logra vislumbrar el enorme desempleo con una tasa de desocupación del doble de la media nacional, la discriminación laboral o las condiciones precarias de contratación, lo que lo hace caer en las garras de la economía informal para poder subsistir, y echando al bote de la basura años y años de estudio desde la educación preescolar hasta el postgrado en muchas ocasiones.

Se da a conocer que el salario promedio de un profesionista en nuestro país, es en promedio de 9 mil 977 pesos mensuales, lo que es aproximadamente veinticuatro dólares la jornada, que como sabemos es de ocho, horas, lo que nos da un estimado de tres dólares la hora, una tercera parte de lo que se les paga a los mismos empleos en el país vecino del norte.

Recordemos líneas anteriores que cité que los estudiantes que se encuentran en escuelas privadas en muchos casos no es porque su economía sea tan cómoda que puedan darse el lujo de pagarlas, sino porque no tienen otra opción en muchos de esos casos, por lo que se tiene el estudio de que el 27 por ciento de los jóvenes estudiantes de colegios privados tienen que trabajar para poder pagar sus estudios, para que vean que no todo es la vida sencilla que muchos ven por estar estudiando en colegios y universidades de paga, sino por ser los únicos espacios posibles con los que cuentan.

Como podemos ver ilustre lector, la situación educativa en nuestro país se encuentra en un proceso de estarse recuperando, pero después de dos sexenios en los que no se les tomó en cuenta con la forma en la que se merecen, apenas en los meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se ha hecho una parte para que esto cambie la brújula a estados más seguros, aunque falta mucho por hacer al respecto y más que nos hallamos en este pleno ciclo escolar, esperamos entonces haya mejores condiciones para este sector social que mantendrá a nuestro país en años inmediatos; HASTA AQUÍ MIS LINEAS

