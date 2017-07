LA VORACIDAD DE LA POLITICA

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Parece que la voracidad de la política mexicana no tiene límites, nos encontramos prácticamente comenzando la segunda mitad de este dos mil diecisiete y ya se encuentran hablando en todo momento sobre las próximas elecciones presidenciales, como si fuera esto la prioridad número uno de nuestro país con tantos atrasos en el rubro que se quiera ver, con situaciones que hay que solucionar inmediatamente, que son urgentes para el grueso de la población, pero claro, para la clase política para nada, ya que viven en otro planeta, en otro país que no es la realidad de los más de ciento veinte millones de mexicanos.

No tienen llenadera, la grilla es lo único que nunca dejan de hacer, pero en eso de trabajar por el bien del pueblo, pues si le dan la vuelta, y hablo de todos los partidos y varios políticos que no tienen otra cosa que hacer que ya comenzar a descalificarse, a hacer acciones totalmente ridículas, declaraciones populacheras cuando ni siquiera han comenzado los tiempos electorales que el organismo encargado de los comicios tiene contemplados, no, nada de eso sirve, ya que nada de eso les importa, y los mexicanos como borregos, solo viendo esto todos los días, al igual que siguiendo a los lastimeros ratones verdes de la sección nacional de futbol que además de hacer el ridículo no hacen otra cosa, pero claro, mientras se mantengan hipnotizados a la sociedad, su negociazo mercadotécnico crece y crece, así de pobres y de incultos nos encontramos.

La situación igualmente lastimera de los partidos da mucho que desear, ya que a pesar de que el PRI se reconoce como la primer fuerza política del país,, en los pasados tres años ha perdido más de tres millones de votos y cinco gubernaturas, claro de eso no se habla, pero a pesar de estos descalabros, aún gobierna 14 entidades, cuenta con 205 diputados federales y 55 senadores, todos ellos integrantes del Congreso de la Unión, así como 347 diputados locales en las entidades y 786 municipios gobierna, lo que es lo mismo que solamente el 38.4 por ciento de estos territorios medulares de la conformación política nacional, y por ello gobierna a 54 millones 737 mil 739 personas, según los resultados que se acaban de dar a conocer, a pesar de que este año en las elecciones que se desarrollaron hace apenas un mes, el tricolor perdió un millón trescientos mil votos que antaño tenía, lo que es una caída del 28.1 por ciento con respecto a los comicios estatales iguales de hace seis años.

La segunda fuerza son los mochos y burgueses de los panistas, ya que gobierna 11 entidades, cuenta con 147 diputados federales 297 diputados locales en las entidades y 478 presidentes municipales lo que es lo mismo que 23.8 por ciento de los que existen en la nación.

Por su parte Morena tiene como representación solamente 39 diputados federales, 81 diputados locales y 45 alcaldías, aunque es el partido que aumentó en presencia y aceptación social un 12.7por ciento, ya que pasó de un 7.8 por ciento en las elecciones del 2015 a un 20.5 por ciento en las que se llevaron a cabo este año.

El reto al que se enfrentan los partidos en las próximas elecciones que se desarrollarán, es el todo por el todo, ya se desarrollaron las de nuestra entidad, las del Estado de México en donde ya midieron sus fuerzas, pero el pastel completo se desarrollará en un año, ya que estarán en juego la Presidencia de la República, 600 diputados federales, de los cuales 300 son de mayoría relativa y 300 de representación proporcional, ciento veintiocho senadores, de los cuales son 64 por mayoría relativa y 32 como primer minoría y otros 32 de presentación proporcional, además de que elegirán nueve gubernaturas en juego y un sin fin de diputaciones locales y ayuntamientos de los que no tengo los datos precisos en este momento, pero la locura será que todo será en el mismo día, eso sí es un verdadero desquicio, y con eso de que las cosas se encuentran en la organización en manos del Instituto Nacional Electoral, que se encuentra totalmente desacreditado a nivel nacional, pues como poner la “Iglesia en manos de Lutero”, pues verdaderamente igualito.

Y bueno considero que la peor burda que puede existir es la de las burlas e idiotas alianzas que se permiten que se den, cuando cada partido debería de ir por su cuenta y riesgo, y nos quitaríamos a un puñado de vividores que además de hacer el ridículo no sirven de nada y nos quedaríamos con dos o tres partidos solamente, no diez como los hay, y para seguir criticando estas maquiaveladas de las alianzas, peor son cuando se unen partidos totalmente antagonistas en sus ideologías, ahí de plano que no se puede ofrecer nada cuerdo a la sociedad, y solamente buscan ganar el poder por el poder mismo, sin una oferta de gobierno entendible, tan solo vean los gobiernos emanados de estos bodrios que se han dado entre el PRD y el PAN, que ni en la peor borrachera puede ser entendible, los gobiernos salidos de ahí, de ese Frankenstein que se conforma, no saben ni como gobernar.

Y bueno cuando será el día que toquen temas de trascendencia, inherentes a los mexicanos, como empleo, educación, salud, seguridad, cultura, ecología, cuando será el momento en el que les importemos, y no tanto a ellos, sino por la investidura que tienen los políticos, por eso, que ni crean que es porque los queremos mucho, sino porque es su responsabilidad y su obligación: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

