RESULTADOS POR MUNICIPIOS

DE LAS PASADAS ELECCIONES

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Nos encontramos a punto de concluir el sexto mes de este negro 2017, y en éste junio fue cuando se celebraron las únicas elecciones a desarrollarse en este año, y en lo particular lo que nos corresponde estar más atentos a los mexiquenses claro está fue en las que se desarrollaron en el Estado de México, en donde el priísta Alfredo del Mazo Maza fue el que se llevó la victoria en las urnas, aunque no por una gran diferencia con respecto a su adversario inmediato, pero al final de cuentas ganó con un 34.73 por ciento solamente pero en la democracia un voto solamente puede hacer la diferencia

Eso como sabemos ya es historia, eso ya pasó pero el dato que quiero compartir hoy con ustedes ilustres lectores es la conformación de los triunfos en cada uno de los ciento veinticinco municipios, de los cuales el que ganó con una inmensa mayoría fue el tricolor con noventa y uno de ellos, en segundo lugar Morena ganó en 26 municipios, y un porcentaje de votos de 31.87, seguido en tercer lugar el PRD con solamente 7 municipios que ganaron y un 18.44 por ciento en el estado de votos a su favor y en la lona, el ridículo PAN que solo ganó un municipio y 11.62 por ciento solamente de votos emanados a su favor, una verdadera vergüenza, nunca en la historia desde hace más de 27 años les había ido así de la patada.

Los territorios municipales en los que el tricolor se llevó el triunfo fueron Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Amecameca, Atizapán, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas Chalco, Chapa de Mota, Chapultepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Donato Guerra Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Xalatlaco, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec, Lerma, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, El Oro, Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec, Ozumba, La Paz, Polotitlán, Rayón, San Antonio la isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temamatla, Temascalapa, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teotihuacán, Tepetlixpa, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlalmanalco, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xonacatlán, Zacualpan, Zinacantepec, Zumpahuacán, Luvianos y San José del Rincón, esos son los noventa y un ganados.

Por su parte los que ganó Morena en mayoría fueron Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chiautla, Chiconcuac, Ecatepec, Ixtapaluca, Melchor Ocampo, Naucalpan, Papalotla, Tecámac, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Valle de Chalco y Tonanitla, ahí los 26.

Por parte del PRD solamente ganó Ayapango, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, San Simón de Guerrero, Tlatlaya, Tultepec y Zacazonapan, y bueno que decir de los panistas, que no entiendo de su existencia de un partido mocho y burgués que nadie quiere y para muestra un botón ya que solamente ganó un municipio, solo Soyaniquilpan, así de ridícula su participación.

En cuestión de votos, el PRI obtuvo dos millones cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un votos, lo que equivale a 34.73 por ciento, seguido de Morena partido por el cual votaron un millón ochocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete votos, con un treinta y un punto ochenta y siete por ciento de los sufragios, en tercer lugar el PRD con un millón ochenta y siete mil setecientos siete votos y un dieciocho punto cuarenta y cuatro por ciento y bueno el derrotado de estas elecciones como lo fue el PAN nada más seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres sufragios y un ridículo once punto sesenta y dos por ciento de sufragios lastimeros, que lo ubicaron con su magna candidata en un cuarto lugar, ya solamente le faltaba que la independiente le ganara, eso sería el colmo.

Claro está que esta elección fue a nivel estatal, no a niveles municipales, los análisis que presento en este nuestro espacio, son solamente para tener cierto parámetro de cómo se dieron las votaciones en los ciento veinticinco municipios, por las zonas y las regiones, aunque como sabemos los votos fueron en un conteo de todos los municipios, pero el conocer cómo se repartieron los votos en los más de 21 mil kilómetros cuadrados que conforman nuestra entidad.

Esto no deja de ser un termómetro para las elecciones del dos mil dieciocho y no solamente hablo a nivel nacional, ya que todos los cargos federales se renovarán, el Presidente de la República, 128 Senadores bajo el principio ridículo de 64 por haber ganado la planilla de dos senadores y otros 32 por el principio de primera minoría, así como 500 diputados de los cuales 300 son por el principio de mayoría relativa y 200 becados por representación proporcional, pero en nuestra entidad no solo es así, sino que se renovarán a los 125 municipios, y a los 75 diputados locales, 45 por mayoría relativa y 30 que sin hacer campaña ocuparán curules por el principio de representación proporcional, así es el peso de las próximas elecciones que se desarrollarán, no se “celebrarán”, ya que no hay nada que celebrar con la forma en la que se las gastan partidos y organismo electorales en la forma de llevarlas a cabo, el próximo 3 de junio, por ello considero un tenor los datos antes citados de cómo se dieron estas elecciones en la entidad para gobernador pero desde la perspectiva de territorios municipales, para que le vayan “midiendo el agua a los camotes” tanto partidos como posibles candidatos, de que tan barbechado está el territorio para sus respectivos partidos, o quienes de plano saben que no tienen ni idea de participar porque saben que las tienen perdidas, pero bueno, eso ya lo verán ellos mismos.

Esto solo es una pruebita a menos de un año de que se desarrollen estos comicios y cómo podemos ver en gran parte los resultados electorales que se dieron en las elecciones de inicios de este mes pues para ninguno de ellos fueron alentadoras, ni siquiera para el ganador, ya que obtuvo casi la mitad de los que el abanderado tricolor en los pasados comicios tuvo, y bueno los demás les fue mucho peor y en gran parte se ha dado a conocer que es por la pésima selección de candidatos: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

