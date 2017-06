SNTE 17 GRATIFICA A SUS JUBILADOS

CON EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD 2017

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Me mucho gusto estar en este evento, porque vamos siguiendo los pasos de ustedes, y que en muy breve tiempo nos dará mucho gusto sentarnos con los maestros jubilados, con lo que han trabajado y cumplido estar con ustedes y que cada uno de ustedes venga por esta gratificación que se lo ganaron por muchos años de trabajo y lo más importante es poderles decir que seguimos cumpliendo por lo acordado, con ustedes y con el gobierno, con lo que nosotros abanderamos de que a pesar del escenario tan complicado que se nos puso a todos, en el 2013, seguimos con estas prestaciones, y porque la presencia de ustedes es importante, que no se fueron por temor a la evaluación, se fueron porque tenían ganas de descansar de hacer otras cosas, después de haber cumplido con lo que la ley manda: estas fueron las palabras del profesor Gustavo Michua y Michua con las inició su mensaje en el evento de pago de prima de antigüedad al personal jubilado 2017 que se desarrolló en su edificio central que se ubica en el primer cuadro de la capital mexiquense.

Acompañando al Secretario General del SNTE de la Sección 17 del Valle de Toluca se dieron cita el maestro José Dolores Solorio Salgado Director e Educación Elemental de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, así como del integrante del Colegiado de Seguridad y Derechos Sociales Pensionados y Jubilados de esta Sección 17 el profesor Ramón Morales Rodríguez.

Continuando con las palabras del profesor Michua y Michua acotó de la misma forma que es importante hablar sobre ustedes del asunto de las reforma educativa, de la evaluación porque lo dijimos nosotros, no va a pasar nada, nada en deterioro de los derechos de los trabajadores, están pasando dos cosas, vivimos en una sociedad que se está transformando a cada momento y no podemos quedarnos sentados en el pasado, somos partes de la historia, este instante mismo se ha tornado y trazado es historia, pero esa misma historia nos enseña lo que podemos hacer.

Asimismo señaló ante cientos de presentes que se ven favorecidos con este pago de prima de antigüedad, el líder de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Valle de Toluca que la reforma educativa no es otra cosa más que hacer las cosas de otra forma, y la evaluación a la que ustedes ya no les atañe, pero no por temor, sino porque decidieron jubilarse, no ha hecho en lo que se han evaluado, o ha causado ningún deterioro en su situación laboral, por el contrario, las plazas que ustedes dejaron por haber decidido jubilare, las ocupan compañeros que presentaron sus evaluaciones y lo hubo de todos los niveles.

Subrayó textualmente: Ustedes lo han visto, hoy los que son directores, supervisores, jefes de sector, se van quedando a esa evaluación, y les he decirles que para un servidor porque esas decisiones pasaron por el secretario general, fue causando responsabilidades ver las cosas de distinta manera, ya que la reforma es otra forma de hacer las cosas y no pasó nada, y seguiremos hasta el último día de nuestro periodo, seguiremos hasta el último día cuidando que ninguna prestación, que ningún derecho, que ningún pago que ningún bono no sea pagado.

Manifestó de la misma forma el profesor Gustavo Michua que hemos reconocido ante nuestros compañeros que están activos, que siguen en esta nueva forma de hacer las cosas, tenemos pendientes y uno de ellos era este, e que es muy satisfactorio venir y decirles que disfruten que siguen siendo de este gremio.

Hizo énfasis: Hoy se van a llevar distintas cantidades todos porque desde el compañero que trabajó 28 años, que trabajo 29, o 30, alguno trabajó 49 años, dejen de cobrar, pero también para compañeros o sus beneficiarios si se nos tuvieron que adelantar, porque esto se paga en los trabajadores a sus beneficiaros cuando fallecen o cuando se retiran porque quieren dedicarse a otra cosa.

Ya que solo se requieren 15 años de antigüedad para poder ejercer derechos a esta prestación como mínimo, y se dan doce días de salario por año laborado.

Finalizó su intervención el profesor y líder de la Sección 17 del SNTE el profesor Gustavo Michua que lo que no podemos perder durante nuestro periodo laboral es esa identidad como trabajadores de este sindicato, siempre sentirnos como parte de esta gran familia en la que siempre sabemos a la que siempre podemos acudir y donde encontraremos el mejor apoyo solidario ante momentos difíciles, ate situaciones alegres, porque como trabajadores activos el trabajo no nos permitió coincidir o compartir, ahora vienen otros tiempos para todos y mal va a hacer el que no lo haga después de una vida de trabajo, bien vale la pena retirarse a descansar a disfrutar, ya están los tiempos de gozo, los invito a que se den tiempo para ustedes: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

