YA BASTA DE SEGUIR

SIENDO BASURERO!!

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Hasta que por fin el gobierno del Estado de México escucha el clamor de la sociedad, la voz ahogada de millones de ciudadanos que no se merecen un trato así, por fin se les voltea a ver, ojalá y no quede solo en ello.

Estoy hablando ilustre lector sobre uno de los problemones más graves que se viven en la zona metropolitana del Valle de México, en especial en varios municipios de nuestra entidad que se encuentran conurbados con la capital de los mexicanos, ya que durante décadas ha sido el basurero pestilente de siembra de miles de millones de toneladas de desechos que diariamente llegan a depositarse en nuestro territorio, acarreando problemas infinitos que no se ven, o mejor dicho las autoridades no quieren ver, hasta este momento.

El Estado de México ha declarado cerrar las puertas a los tiraderos de basura de distrito federal, si no se llega a un serio convenio, y que claro, los gobernantes de la ciudad de México no pretenden por ningún motivo firmar, ya que así lo han dicho, por lo que para gracia de todos los habitantes de estado de México va a ser una bendición el que se cierren esos tiraderos.

En diciembre del dos mil once se cerró el llamado “Bordo Poniente”, porque llegó hasta un tope que más no se le pucho echar de desechos, hasta el extremo de que en esa zona oriente comenzaron de un día para otro a verse verdaderas montañas, y lo cito literal, ya que era tanto el amontonamiento de desechos, que los apilaban hasta crear cerros, es común verlos como después de amontonar todo tipo de porquerías, les echaban encima tierrita y pasto, algunos hasta zonas de juegos infantiles tienen y ver la gente ahí es lastimero, jugando en montones de basura que ni tienen idea que existen, y solo se ven por varios lados de dichos cerros de forma estratégica unas chimeneas que son las que permiten que la fermentación de esos desechos, de sus gases por ahí salgan, pero el peligro es latente, ya que son verdaderas bombas que en cualquier momento pueden explotar por la concentración de gases que si no encuentran salida, son capaces de explotar, y esto no es un comentario infundado, tan solo recordemos hace algunas décadas como calles del centro de Guadalajara explotaron por la concentración en el drenaje de la ciudad de estos gases, y fue como si estallara un arma letal, pues algo así puede suceder, y eso claro esta que tampoco lo dicen.

Y a partir de ese momento, de ese dos mil once se cerró dicho “centro de acopio” y se abrieron para acabarla de amolar, se abrieron cuatro más, ahora dos que son los más grandes en lo que antaño eran minas de arena y de grava en el municipio de Ixtapaluca, en el kilómetro 41 de la autopista de México a Puebla, uno llamado la cañada, y otro llamado el milagro [qué ironía de nombrecito] y otros dos en los municipios de Cuautitlán Izcalli y en Chicoloapan.

Se han tenido que conformar socavones con más de sesenta metros de profundidad en donde se tira porquería y media, por ejemplo en la cañada en un área de ochenta hectáreas, que bien podrían de haberse ocupado para grandes beneficios sociales y se convierten solo en depósitos de desperdicios, ahí solamente se están utilizado hasta este momento dos, pero se tiene proyectados hasta seis que se van a llena, que pena de esto!, ya que minan la vida de millones de mexiquenses.

Desde el dos mil once a la fecha se han depositado en nuestra entidad, 11 mil cuatrocientos millones de toneladas que se “siembran”, y se dice que si la cosa sigue de la misma forma hasta el dos mil veinte, que solamente es dentro de cuatro años se puede llegar a que “resguardemos” veinticinco mil millones de toneladas de basura, lo que ya es algo imposible de pretender seguir sosteniendo.

Como cité anteriormente al parecer el gobierno del Estado de México está tomando cartas en el asunto, desde hace casi un mes se dio una declaratoria de parte de nuestro gobierno hacia el de la ciudad de México que cita textualmente que es fundamental que se implementen medidas urgentes para procesar sus desechos sólidos y deje de afectar la salud de los mexiquenses, y para ello es fundamental de que a final de cuentas tengan que pagar por la gravedad del mal que están provocando, y para ello es indispensable que se hagan peritajes, y si sigue de parte de la capital de los mexicanos la negativa de hacerse realmente responsables pues simple y sencillamente se cerrarán y haber como le hacen.

Nada más para saber la gravedad de esta situación cabe señalar de que se reciben “con los brazos abiertos” la porquería de la ciudad de México diariamente 8 mil toneladas, que se nos hacen llegar cuatrocientos tráilers, generando además en el medio ambiente 9.6 toneladas de CO2 que es lo mismo que bióxido de carbono, que es veneno para la los pulmones y muerte lenta para millones de personas.

Este es un serio, o mejor dicho severo problema, ya que pasa de lo ecológico a más allá como es la salud, como lo es el veneno de mantos acuíferos y por ende veneno en cultivos, pésima calidad del aire, y espacios denigrantes para el desarrollo humano, de las familias y por ende de la calidad de vida.

En síntesis ilustre lector, ya basta de seguir siendo el basurero de los capitalinos, ya que mejor pretenden hacer algo con lo que ellos producen, que no se metan ni invadan territorios a los que no tienen que estar molestando, ya basta de que se sientan que viven en un territorio federal y por eso tengan injerencias casi con fuero en otras entidades, ya basta de que sea una ciudad en la que lo que más prevalece son los subsidios de parte del gobierno federal y que pagamos los mexicanos de todos los rincones del paya basta de que sigan explotando a los demás y como las demás entidades, se hagan responsables de sus cosas, y ahora con más propósito, ya no se dicen distrito federal, ya se dicen Ciudad de México, por lo mismo deben de ser considerados como una entidad más y resuelvan ellos sus problemas en síntesis los mexiquenses no queremos que sigan aquí trayendo sus desechos, ya basta de ser un basurero, ojalá y el gobierno mexiquense realmente haga lo que tenga que hacer y respalde el clamor social y de justicia de los millones de sus habitantes.

