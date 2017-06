COMO LO PRONOSTICAMOS, EN UN SIMPLE ESCRITORIO

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Como si uno fuera un gurú, pero no lo soy para nada, solamente una persona con conciencia y sabiendo cómo se la gastan partidos y candidatos, así como caciques en eso que se le llama sistema político, ya ven ilustres lectores, que son la bola de cristal, supimos que esta semana que está terminando no iba a ser color de rosa para eso que se llama proceso electoral, para esa “democracia” que después de 26 años que me dedico a esta bella profesión, aún no se para que sirve, sino para se solamente púlpito de reclamos, quejas y de poner en duda lo que se dice es un ejercicio transparente y que además nos cuesta miles de millones de pesos, o sea nada baratito y que no vale lo que cuesta.

Es un disco rayado el que nos la pasamos escuchando cada proceso electoral, es lo mismo, no hay nunca una declaración nada evidente y sincera de aquellos segundones, de aquellos que no fueron agraciados con una mayoría de votos que acepte su derrota, que reconozca que no fueron queridos por la mayoría y que dejen las cosas en paz, que reconozcan su ineptitud, que no fueron los mejores candidatos los que se postularon o de que sus propuestas al final de cuentas no las aceptó el grueso el electorado, eso en México nunca lo vamos a ver, que alguien con los pantalones bien puestos, acepten su derrota y se sumen por el beneficio ya sea a nivel municipal, estatal o nacional, no, eso nunca pasará.

Y tal es el caso que estamos viviendo en el Estado de México, que peor que viejas de lavadero rumian sus derrotas, que dicen que todo es falso, que no perdieron, que se tienen que contar casillas o=y boletas, dudando no solo de organismos electorales, sino de los miles de ciudadanos que sin un salario y sí por una ética de participación, estuvieron como funcionarios de casilla y sobre ellos mismos se duda.

No sirvió de nada que se haya votado, que se le haya dado la victoria a un candidato como lo fue el priísta Alfredo del Mazo en las urnas, y de que la propia Delfina haya salido a los medios a decir que acataría los resultados que desde el pasado miércoles debería de dar el organismo electoral, para que saliera a mover el avispero el cacique mesías de dicho partido como lo es el tal Peje que electoralmente pone en tela de juicio la decisión de todos los ciudadanos.

Recuerdan que les había dicho que esto iba a terminar en tribunales y en que al final se designaría al gobernador en un vil escritorio?, pues precisamente es lo que está sucediendo, y así será.

De qué sirve no entiendo en realidad que existan “autoridades electorales”, cuando dirigentitos, candidatos y partidos, de todos los colores y sabores se pasan por el arco del triunfo sus designaciones, sus determinaciones y el orden, todos salen a las horas a aplaudir sus victorias, engañando a la sociedad, a sus militantes y sus simpatizantes diciendo que ya está todo listo y que ganaron, y los borregos a seguirles el juego, los militantes no tienen la culpa, a tienen estas gentes manipuladoras y que se pasan la ley por donde se les pega la gana.

Una cosa es la libertad, y otra muy diferente es el libertinaje, son dos cosas totalmente diferentes, y que estas gentes no les interesa, deberían de ponerles un alto y no hacer lo que ellos se les pegue la gana.

El dichoso tabasqueño se la pasa diciendo que se tienen que recontar todos los votos de las más de 18 mil casillas instaladas, eso es totalmente ridículo, ya que estos conteos fueron hechos por la propia sociedad, no por nadie más y los pone en tela de juicio, se le hizo caso con algunas casillas y son las que se están contando, para que al final de cuentas la autoridad electoral, le de el voto al tricolor, y siga él vociferando que ganó, cuando se sabe desde el domingo y más desde que se dieron a conocer los resultados oficiales de que no fue así, pero para que lo entienda, pues falta mucho.

Ahora el peor chisme de lavadero del que estamos escuchando es el que se traen los panistas, ya que las mayores “personalidades”, claro, como si tuvieran, se están echando la culpa de quién fue el que cometió el error de que hayan quedado en un ridículo cuatro lugar este partiduchito mocho y burgués, se dice que fue su presidente nacional, otros que por imposición, otros que por todo lo que se le sacó con sus trapitos al sol a esta persona, y como dice el dicho a “árbol caído todos hacen leña, cuando al final de cuentas es que ya la gente los aborrece, ya para que critican y acusan, eso que lo hagan en su interior, pero para que estar nosotros, los simples mortales que añoramos ver noticias de todo tipo positivas, solo vemos denostaciones a capa y espada dentro de estas gentes, lo único que dan es ridícula lástima.

Y bueno a estas alturas la sociedad no sabemos al final de cuentas a que le tiramos, hasta donde llegarán cada uno de ellos, y hablo de todos los partidos de todos los colores, cuando no sabemos a ciencia cierta cuando será el día de dios que se les ponga un hasta aquí a estas gentes, que ya nos tienen hasta el copete de tener que estar aguantando sus impotencias políticas: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

