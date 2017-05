SIN DUDA QUE ESTAS ELECCIONES

SON EL CIRCO DE TRES PISTAS

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Ahora si, como se dice a toda capillita le llega su fiestecita, y ésta no es la opción, nos encontramos solamente a unos días de que más de 11 millones de mexiquenses definan el futuro de nuestra entidad, de que elijan a nuestro próximo gobernador por los siguientes seis años y las cosas no son para nadie al final de cuentas.

En términos generales estos comicios que se han estado desarrollando han sido bizarros como los que no había visto en mi efímera experiencia de estar analizando la política de nuestro entorno que apenas ha sido de 27 años en estas lides, pero algo como lo que ha sucedido en estos pasados meses, pues de plano que no había sucedido.

Pocos días de comicios, por lo mismo efímeras campañas en contacto con la sociedad, unas propuestas serias y reales, siempre se dieron primeramente por contrapuntearse entre ellos, de acusarse y de señalarse con el dedo justiciero, exhibiendo el cochinero del que ninguno se ha podido salir limpio, propuestas ridículas como si ellos tuvieran la varita mágica o la bola de cristal de Merlín y decirse los mesías que pueden resolver todos los problemas durante su mandato, y lo peor es que ellos se lo creen y piensan que nosotros nos podemos comer una mentira de esta forma.

Dos debates que no fueron otra cosa más que ruines lavaderos de despotricarse entre ellos de una ridícula que os hicieron perder el tiempo a aquellos pocos que estábamos interesados en saber qué es lo que proponían al electorado, y solamente fue un chismerío de cuarto nivel que los mexiquenses no nos merecemos, para chismes los programas de espectáculos y las revistillas de ese índole, no de lo que son las propuestas que tenemos los mexiquenses y nos vemos obligados a tener que elegir a uno, y no al mejor, sino tal vez al menos peor, ya que nunca nos preguntaron a la sociedad quienes quisiéramos que fuesen nuestros candidatos de los diversos partidos, son determinaciones internas de dichos institutos políticos y nosotros las aceptamos o las aceptamos.

De risa que para una de las entidades por demás la más importante de la nación en diversos aspectos comenzamos el proceso electoral con siete candidatos, bien bonitos y gorditos, todos ellos con el empuje, luego uno lo sacan de la jugada por fraude en firmas, ya que muchas de ellas inexistentes y hasta los fallecidos habían apoyado dicha candidatura, esto dicho por el propio organismo electoral, y otro el fin de semana pasado vende caro su amor y se hinca ante las enaguas de Morena, a solamente una semana prácticamente de las elecciones.

No entiendo al PT y a Oscar González que jugó con las ilusiones de su puñadito de militantes, de que lo apoyaban de que creían en él, y de la noche a la mañana pues vendió caro su amor hacia la candidata de Morena, esto sin duda que se dio en las cúpulas de los partidos a nivel nacional, no se dio entre los candidatos y pues salió a los medios el ex alcalde de Metepec a decir que “dice mi mamá que siempre no” y se echa para atrás, apoyando a otra candidata de la que durante los debates y la campaña política despotricaba, y a la mera hora recula a su favor no entiendo cómo es posible que esto lo entienda su puñadito de simpatizantes es algo que no se verdad como le va a hacer para que lo entiendan o mejor dicho que los convenza.

Lo que ofrece el PT a Morena es un ridículo 2.5 o 3 por ciento, no creo que más de los votos que obtiene y que ahora van a ser para la maestra texcocana claro que indudablemente que vendió esto así de caro, en el sentido de que ir solo a este partiduchito, tendría el riesgo de hasta perder su registro si no saca por lo menos el ridículo tres por ciento que la ley precisa como mínimo para que subsistan los Institutos Políticos, y al no poder ni contar con eso, lo mejor fue aliarse, pero eso de hacerlo de última hora, pues claro que no es lo que la militancia esperaba.

Por ese mismo principio de sobrevivencia y para seguir siendo mantenidos por parte de los electores los tres partiduchitos que se aliaron al PRI lo hicieron, ya que es la única forma que tienen para existir y tal es el ejemplo de que en estas elecciones al saber su realidad, los del Movimiento Ciudadano mejor ni le entraron a estas elecciones.

Lo que no garantiza para nada y hay que dejarlo bien en claro, es que todos los votos de los militantes petistas van a ser para Morena, ya que por ningún motivo se garantiza de que íntegramente todos voten por la maestra, a que indudablemente va a haber muchos que al sentirse decepcionados por su candidato que al cuarto para las doce tira la toalla antes del round final.

Muchos de esos votos tal vez si vayan a Morena, pero el voto de castigo que solo lo marca “don justo” puede ser que se le revierta a dichas intensiones, y se vayan a otros partidos o en el mejor e los casos se vayan a engrosar las filas del peor enemigo de los partidos que es la ignominia del abstencionismo, de aquellos que de plano no les interesa para nada el participar en el proceso electoral y que como sabemos es de más del sesenta por ciento que se tiene contemplado que sucederá.

Así que sin duda solo tienen hasta mañana en el último minuto para hacer lo que puedan, ya que hay que recordar que según la ley se pueden desarrollar campañas políticas solamente hasta setenta y dos horas antes del día de la elección, y eso es los miércoles, ya que se deja el jueves, viernes y sábado sin proselitismo, para que el domingo se desarrollen las elecciones, según la ridiculez del sistema democrático es la reflexión de los electores ese tiempo, como si se pusieran debajo de la Higuera, eso es ridículo.

En fin, pues las cartas están puestas en la mesa, todo se encuentra ahí y espero que no sea algo que se tome mucho a la ligera de parte de nuestros conciudadanos mexiquenses, ya que de ello depende el futuro de México: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

