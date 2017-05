YA BASTA, HAY QUE DEFENDERNOS SOLITOS!!!

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Hoy tocaré uno de los temas por demás de robo, de desfachatez, de verdadero hurto de parte de nuestros gobiernos hacia las sociedades, pro en verdad no tenemos derechos a protestas, ya que somos unos idiotas borregos que hagan lo que se les pegue la gana a los que se ice que nos gobiernan y nosotros pues nada más tenemos que seguir pagado.

Que no existe un llenadero para gobiernos y para el mantenimiento absurdo ilegal e idiota de los partidos políticos y de los propios organismos electorales, que nos cuentas decenas de miles de millones de pesos, pagamos nosotros, si se les ocurre el aumento en diversos servicios como lo son el agua, la luz, el predial, todo pagamos, en los municipios hasta pagamos por estacionar nuestros autos en las calles, que de por si es un riesgo latente por los robos que se dan, pues tenemos que pagar por utilizar un cacho de calle, con sus impositivos parquímetros, aumentos en prediales, en fin en todo lo que se les pega la gana y ahí seguimos como toros de lidia, aguantando los puyazos.

Con el inmisericorde Gasolinazo de principios del año aumentó todo, hasta los chiles verdes, en la anterior columna publiqué la cruda realidad que se vive en México, de los costos de la canas básica, de los pésimos salarios con relación a los estudios, desde los que nos tuvieron la oportunidad e terminar la educación básica hasta los posgrados, y cómo todos han perdido en diez años hasta e cuarenta por ciento de lo que se percibía, así de crítica está la cosa y ni quién diga nada a respecto, solo seguimos tragando camote, ya que las protestas fueron solamente por algunos días y ya, así nos quedamos.

No olvidemos nunca que en el 68 el presidente Gustavo Díaz Ordaz de la manga de mago se sacó un impuesto que era que teníamos que pagar por tener un vehículo propio!, y se le llamó tenencia, algo que la alquimia del poder se nos impuso como impuesto y dijo que solamente iba a ser por seis meses para costear los juegos olímpicos, y nos encontramos a 49 años de ello, y los gobiernos no han dejado de cobrarlo, ahora arios gobiernos ridículos después de haber declarado que abolían la tenencia, y se creyó de parte de la sociedad que así sería, pues nos dieron atole con el dedo, ya que solos se le cambió el nombre de Tenencia a Refrendo, algo idiota, ya que nos dieron solamente atole con el dedo.

Y seguimos como los bueyes arando con el barzón en el pescuezo, ya que tiempo después a la zona metropolitana del Valle de México que comprende al Distrito Federal y nuestra entidad en totalidad, y demás entidades circunvecinas a la antigua Tenochtitlán se nos impone otro idiota pago que es la “verificación vehicular”, que tenemos que pagar cada seis meses, y lo mismo, seguimos haciéndolo.

Se dice de parte de nuestros gobernantes que es porque nuestros vehículos contaminan el medio ambiente, cuando se ha demostrado que el setenta por ciento de dicha contaminación no es de parte de los vehículos propios, sino de empresas, de fábricas que envenenan nuestra atmosfera, se nos hace entender que no, que son los autos y se hace pagar por ello, repito cada seis meses, además de que un día a la semana no podemos utilizarlo, ni siquiera eso que es uno de los bienes que nosotros nos hicimos para nuestras familias, pues no, no lo podemos usar, así nos ponen la pata en el pescuezo y ni quién diga nada.

Para acabarla de amolar, tenemos que verificar nuestros automóviles, que claro a nosotros nos cuenta no cualquier precio, ya que sabemos que se están yendo por las nubes con el dichoso aumento del precio del dólar, cada seis meses, estar pagado este impuesto idiota, y a pesar de que tenemos la intención de hacer esto, se nos dice que nuestros autos no pasan la dichosa verificación.

Se ha confirmado que el segundo semestre de 2016 ha sido hasta el momento el que tiene el mayor número de autos rechazados en la verificación vehicular, con431 mil 269 tan sólo en el periodo del 1 de julio al 27 de noviembre, casi medio millón de nuestros autos dicen sus jijas maquinitas que no pasan la prueba y es pago sobre pago y llevarlos a que modifiquen cosas dentro del motor para que pasen y volver a pagar, de tanto pago es ilógico pesar que no existe loa corrupción, si hay tanas trabas al respecto, pues que no se quejen, ya que desde ilegal es dichoso impuesto, pues que no se quejen.

Según dice la Secretaría de Medio Ambiente que en el primer semestre del año pasado, habían sido rechazados 281 mil 010 autos, la cifra más baja en los años recientes, pero respecto al otorgamiento de hologramas, la reducción más drástica se registró en el Cero, pues del primer semestre de 2016 se entregaron un millón 511 mil 246 de ellos, mientras que del 1 de julio al 27 de noviembre habían bajado a 832 mil 854, esto sin contar el último mes del año pasado.

Igualmente en el segundo semestre de 2012 un total de 129 mil 348 autos obtuvieron el holograma “00”, en el primer semestre de 2016 la cifra alcanzó su mínimo en años recientes de solamente 67 mil 416, asimismo acotó que durante el segundo semestre de 2016, ésta secretaría afirma que del periodo del 1 de julio al 27 de noviembre, 68 mil 852 autos habían obtenido el holograma doble cero, lo que representa un repunte del dos por ciento, y dichas cifras son solamente hasta el onceavo mes.

Y para acabarla de ver, hasta donde llegan las cosas , hasta donde llega la “inteligencia” de querer tener todos los daos sobre nosotros, hasta donde nos quieren tener etiquetados y sin saber a ciencia cierta al final de cuentas hasta que manos lleguen, cuando muchas veces tantos datos se pueden comprar en el mercado negro de la piratería y se encuentran en manos del que tenga cincuenta pesos y sabe de todos, el todo de quienes somos y en donde vivimos, y con quienes estamos emparentados, esos datos así de fácil por lo niveles de corrupción que existen en México son cosas de lo más común, y de forma legal dichos datos con eso de la idiota verificación, pues los gobiernos a través de presiones del El Instituto de acceso a la Información la Sedema deberá cumplir, además, con la exigencia del particular de entregar los siguientes datos: modelo de los autos verificados, tipo de motor, número de cilindros, de ejes, de puertas, caballos de fuerza, relación de compresión, peso del vehículo, rendimiento de combustible, tipo de inyección, de carrocería, de transmisión, así como la fecha en que fue verificado, y ya nada más quisieran saber con quienes andamos, es el colmo del cinismo de tenernos bajo la lupa de un dichoso Big Brother, y así la cosa, pero recuerden ilustres lectores de que estas cosas sucederán hasta que nosotros mismos lo permitiremos, hasta cuándo?, pues hasta que despertemos: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

