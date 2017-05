CELEBRA SNTE PUESTA EN MARCHA

DEL PROGRAMA “SALUD EN TU ESCUELA”

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Como representante del magisterio federalizado en nuestro país, el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Juan Díaz de la Torre, dio la bienvenida a un programa en beneficio de la comunidad estudiantil, sobre uno de los temas por demás elementales y urgentes como lo es el de Salud.

Esto sucedió durante la presentación del programa “Salud en tu Escuela”, anunciado por autoridades federales, siendo este programa un verdadero cimiento de ayuda a los estudiantes de educación pública y básica de todo el país.

En este evento de la misma forma se do cita el Secretario de Salud del Gobierno Federal José Narro Robles y el de Educación Pública Aurelio Nuño, dentro de otras personalidades.

En este evento, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Juan Díaz de la Torre afirmó que los docentes están comprometidos a seguir cumpliendo a México de la misma forma celebró la presencia de las autoridades responsables del gobierno de la república, padres de familia e instituciones, lo que él traduce como un mensaje poderoso de unidad en favor de lo más importante que tiene el país: sus niños, adolescentes y jóvenes.

Textualmente ese dirigente nacional afirmó: “Cuando hacemos las cosas unidos, respetándonos y asumiendo compromisos para que cada quien hagamos lo que tenemos que hacer, todo esto pone en el centro lo más importante que tiene México: sus niños, sus adolescentes y sus jóvenes. Y sí, la economía, la seguridad, la migración, el empleo, la energía, el petróleo: todos son aspectos muy importantes para los chicos mexicanos, pero nada más importante que la salud y la educación de 35 millones de chicos que están en nuestro sistema educativo.”

Hizo a reflexión de que los países exitosos lo son a partir de políticas comprometidas con la gente, con visión de futuro y con la educación como prioridad, en la que los maestros juegan un papel importante y hacia allá va México, ir adelante, vernos como país desarrollado, pleno en ejercicio de las libertades, sano, educado, competitivo, profesional. Los maestros están haciendo su tarea, le están cumpliendo a México.

Asimismo concluyó su intervención acotando que en las entidades donde se ponga en marcha Salud en tu Escuela los mentores participarán con responsabilidad.

Es momento de resaltar que este esfuerzo en conjunto que desarrollan y se comprometieron tanto autoridades educativas, sindicato y padres de familia, forma parte del nuevo modelo educativo, se aplicará inicialmente en mil setecientas escuelas de once estados de nuestra república, siendo la mira y la meta que niños y jóvenes tengan plena salud física y mental, a partir de estrategias de prevención para hacer frente a enfermedades como obesidad y diabetes, así como a embarazos de adolescentes, adicciones y acoso escolar.

Y claro está que en todo esto, se cuenta con todo el apoyo de parte de los docentes integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que al ver que este programa apoya a todos los estudiantes de los que ellos se encuentran responsabilizados en su educación, con toda voluntad apoyan estas labores en beneficio tanto de la mente como del cuerpo.

De la misma forma en este evento se dijo que para la aplicación del programa no habrá obstáculo que no pueda superar o derrotarse, porque lo que nos anima son ni más ni menos que la salud, la educación y el futuro de la niñez mexicana, bien por este programa, ojalá y no solamente de parte de nuestro gobierno se quede solo en un acto inaugural.

Y bueno, de mi ronco pecho quiero comentar de que ya no se han hecho esperar las críticas de politicuchos de diversas trincheras que critican esta labor social de parte del gobierno federal, ya que dicen que como nos encontramos en tiempos electorales, al estar a menos de una semana y media, se presta al populismo y promoción del voto hacia un candidato, esto verdaderamente ridículo e idiota, no es posible pensar de que por procesos electorales que se desarrollen en algunas entidades o en su caso cuando hay comicios federales que es en todos los rincones del país, el gobierno federal se paralice y deje de hacer su labor, lo que le corresponde y que es su obligación, como lo es el seguir trabajando a favor de todo el pueblo, y mucho más cuando se trata de programas sociales, así que mejor maduren estos criticones ridículos y dejen de sabotear algo que es para todos los mexicanos, sin distinción.

Y bueno ya que tocamos este tema, considero que es muy positivo el tocar una arista más y que de la misma forma el profesor Juan Díaz del Torre les ha dejado bien clarito a los partiduchitos de todos los niveles y colores, y esto en lo hizo en el momento en el que les dijo sin darle vuelta a las cosas de que los maestros no deben ser vistos como un instrumento para cachar votos, comentario que hizo después de la noticia de que Fernando González que es yerno de Elba Esther Gordillo hará una alianza electoral con el partido Morena, aquí en tierras mexiquenses.

De la misma forma con todas sus palabras rechazó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por sus siglas mejor reconocido como SNTE esté dividido, particularmente la sección 36 que es parte de nuestra entidad, y es todo lo que corresponde a los municipios conocidos como del Valle de México, y afirma que al contrario, que esta Sección Electoral, así como la 17 que se encuentra en el Valle de Toluca y que son las dos secciones sobre las que se divide territorialmente al Estado de México se encuentren de otra forma que no sea unido, fuerte, sólido, contundente.

Textualmente manifestó: “A mí me preocupan los maestros y por eso estoy con ellos de manera permanente y por eso los maestros están con nosotros, coinciden en el liderazgo que tenemos y les vamos a responder por eso no tengo ninguna duda, los maestros son profesionales, gente educada y con un nivel de escolaridad por encima del promedio de México y saben la agenda del SNTE no es política sino educativa: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

COMENTARIOS: mi_columna@yahoo.com.mx

www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera

TWITTER: @tubalcain.garza