SUEÑO GUAJIRO LA “CARTA A LOS REYES” DEL

IEEM PARA EL 2019 Y OFENSA PARA LA SOCIEDAD

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Los que de plano no tienen vergüenza son los “ciudadanos" del Instituto Electoral del Estado de México, que claro, como solo están cachando lo que se puede y que es verdaderamente bastante, ya hicieron su carta a los reyes magos, para pedir sus dádivas para el 2019, ya que los pobrecitos no tienen “ni en que caerse muertos” como lo dice el antiguo refrán, a pesar de que sabemos que no es así, pero para ellos lo más fácil es que se les otorgue lo que se les pega la gana para subsistir y los centavitos que piden para el siguiente año no se quedan atrás, y eso que es un año en el que no hay elecciones en el Estado de México, ni federales y mucho menos locales.

Recordemos que el año pasado hubo elecciones para gobernador, y que se desarrollaron y de esas no habrá hasta dentro de cinco años otras iguales, este año hubo a nivel estatal para diputados locales y ayuntamientos, lo que dice que volverá a haber hasta dentro de tres años otros, lo que nos dicta que no se volverá a usar a este órgano democratizado y ciudadano hasta el 2021, entonces para que lo queremos seguir manteniendo.

Ya basta de estas ofensas, ya basta de estos despilfarros de los que he gastado litros de tinta en este nuestro espacio por toda la vida, el mantener a los organismos electorales nos cuesta a los mexicanos un ojo de la cara y nadie de los que nos gobierna hace nada de ninguno de los poderes ni de los niveles que tienen injerencia de hacer algo, fundamentalmente nuestros diputados, porque claro, que para ellos siempre es intocable el Instituto Electoral del Estado de México, porque de ahí subsisten sus partidos de los cuales ellos han sido emanados y lo que menos pueden hacer es cuidar sus intereses, mucho por encima de ser los que teóricamente son de ser representantes populares, o sea de gentes que deben de buscar defender los intereses del pueblo, pero eso les vale sombrilla y a pesar de tanto sangrarero, no hacen nada a favor de los que a través de ellos, aunque sea por papel, deben de ser la voz de cada uno, y no de las borregadas a las que sí defienden como lo es a sus cotos de poder.

Imagínese ilustre lector que con toda la desfachatez de ser personas incomprendidas de la situación que priva en nuestra nación y de que repito a parte de años siguientes, en el dos mil diecinueve no hay elecciones en el Estado de México, en su carta a los Reyes Magos, éstas personas aprobó su anteproyecto de presupuesto del próximo año por un monto de mil 263 millones de pesos, de los cuales más de 647 millones serán para financiar actividades de partidos políticos, y claro el otro cacho es para ellos, cuando no tienen nada que hacer, ya que teóricamente trabajan en elecciones, ya que aunque digan que es para la credencialización de los ciudadanos con sus dichosas credenciales, esas son de índole federal, no hay credencialización de índole estatal, entonces para que quieren dinero de todos los mexiquenses cuando no van a hacer nada.

Y por otro lado, nunca he entendido porque todos los ciudadanos algunos con banderas de partidos otros que no las tienen, tenemos que mantenerlos, eso es de lo más idiota que siempre he escuchado, ya que su solvencia económica los partidos deberían de sacarla de sus respectivos militantes y punto, no tienen que tocar a todos los ciudadanos parejos cuando sabemos qué porcentaje de millones de ciudadanos aborrecen a la política, pero eso sí, todos sin exclusión debemos de mantener a los Institutos Políticos, a esas sanguijuelas que deben de existir por sus propios medios y aquellos que se encuentran afiliados en sus respectivas filas.

Y aún así, a pesar de que fueron criticados por varios representantes de partidos ante dicho organismo por ese dineral inútil que pretenden buscar que se les done,, se justifican diciendo de que no es nada comparado con lo que en este año se tuvo, ya que es un cincuenta y cuatro por ciento menos de lo que en este dos mil dieciocho se destinó, que no hay porque alarmarse y que se encuentran con estas acción de solamente pedir el 46 por ciento con respecto a este año buscan el que no se gaste “mucho”.

No creo que se les debería de dar ni un peso partido a la mitad, ya que pagar sus salarios en año no electoral es idiota y a partidos que de la misma forma no tienen que hacer ni proceso de selecciones de candidatos ni campañas para qué.

Los que sí se les pusieron bravos a los consejeros que hicieron esta carta a los reyes, fueron varios representantes de partidos claro que no todos, bien sabemos cuáles sí y cuáles no, ante todo exigieron que se les precise a la ciudadanía en que piensan gastar ese dineral, en el que se dice trabajan más de 300 personas, cando de plano ni sabemos que harán en el dos mil diecinueve, pero eso sí como dice la canción del trovador urbano Chava Flores, cada quincena “La manota que estiraban”, y bueno una canita más al aire, lo que se llama “Prerrogativas” de los Partidos Políticos se encuentran crecidas en un ciento veinticinco por ciento con respecto a hace cinco años, imagínese ilustre lector, un aumento abismal, que nunca veremos los mortales ciudadanos en nuestros salarios, estos vividores y sanguijuelas de la política, y de la que solo hacen politiquería sí pretenden tenerla.

Pero bueno, al final de cuenta estos tecnócratas vividores de una nebulosa democracia que solo debería de existir en cada proceso electoral, pero es eterna según lo solapan las leyes electorales, no tienen la última palabra, eso lo tienen los legisladores, y no la presente legislatura, sino la siguiente, ya que hay que recordar que hay cambio de diputados federales el 5 de septiembre, y bueno, ya veremos si estos nuevos representantes populares solapan este robo en despoblado al pueblo mexiquense, que bien se pudiese destinar a cosas útiles, o traen unas afiladas tijeras para hacer un recorte que los ciudadanos celebraremos: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

