LA ECONOMIA PARALIZADA

++ Por más que se quiere no crece la economía a solo cuatro meses y medio.

++ La calidad de vida de los mexicanos no encuentra mejores horizontes de vida.

++ Decrece el empleo formal.

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

La situación económica de México no ha podido levantar, por diversos aspectos socio económicos, que no han dado un repunte como se esperaba y hasta a la baja se encuentran durante los estudios desarrollados durante este año.

Una tendiente crecida se está dando en el empleo informal, y no así en lo que se conoce como el contrario, el empleo formal, en aquel que tiene que ver con los trabajos que se tienen registrados y que cuentan con una mayor seguridad en los empleos, y por ende con lo que es el crecimiento de la riqueza familiar de sus trabajadores y por ende en el aumento de la calidad de vida.

Estos datos se dan a conocer directamente por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, quienes afirman que a la fecha solamente se han conformado menos de mil quinientas nuevas plazas, lo que es un decrecimiento de un treinta y cinco por ciento con respecto al pasado dos mil diecisiete.

Cabe señalar de que el llamado empleo formal que líneas antes precisé, es fundamental, y en lo particular el que se conoce como el sector comercio, ya que éste es el que registra a más del veinte por ciento de los empleos que se consideran formales a nivel nacional, y como podemos analizar ilustre lector es un sector bastante importante para la economía nacional, y se afirma que este fenómeno que se encuentra a la baja, se debe al decrecimiento a la actividad comercial de lo que se conoce como los mercados internos.

De la misma forma se estudia de que se dio una caída fuerte en lo que se conoce como las ventas, que tuvo un decrecimento del cero punto dos por ciento, y como no va a ser así, tan solo veamos los índices de pobreza que prevalecen en este país que tiene una economía tercermundista, con un fenómeno bastante crudo, como lo es el conocer que más del cincuenta por ciento de la población, o sea los casi ciento quince millones de habitantes de esta nación se encuentran en niveles crudos y reales de pobreza, de los cuales una quinta parte se encuentran en lo que se conoce como pobreza extrema, o sea personas que salen todos los días a buscar el sustento de sus hijos y no son capaces de percibir más de dos salarios mínimos, o sea menos de veintiséis pesos diarios con lo que es prácticamente imposible poder mantener una familia y mucho menos el que su calidad de vida sea placentera, no solo para los suyos, sino para todos los integrantes de sus familias.

Dice este estudio de que las ventas decrecieron y como no ser así, y más al inicio de año, tiempos en los que hace prácticamente estos doce meses, se encontraban en la espeluznante cuesta de enero, con los aguinaldos raquíticos y que ya no tienen, con las deudas que se tienen que pagar, con los ganchos de hacer que la gente más deba como lo es el ridículo “buen fin”, implementado en los gobiernos panistas y que en cada noviembre hacen que la gente gaste hasta lo que no tiene, la entrada de escuelas, el regreso de las vacaciones de “Semana Santa” , el pago de inscripciones y con salarios que no alcanzan en muchas ocasiones a menos de lo indispensable, por todo ello es imposible el pensar que se pueda pretender que las ventas hacia los comercios aumentan, si no es posible que vean la cruda realidad de millones de mexicanos.

Dentro de estos estudios se da a conocer de que el llamado índice de confianza del consumidor, durante este periodo, registró una caída anual del once punto cuatro por ciento, y una seria baja generación de empleos en lo que se conoce de aquellos estudiosos del tema como el sector servicio.

En lo que sucede directamente en las empresas reportaron la pérdida de 23 mil 330 plazas en el primer cuatrimestre y en los servicios sociales y comunales desaparecieron 52 mil 156 puestos, lo que denota la gravedad de la situación económica que priva en varias partes de la nación.

En lo que comprende la capital mexicana, la Ciudad de México, fue en donde se dieron la mayor parte de los puestos que se crearon, ya que se contó con un monto de veintiún mil quinientas cincuenta y seis, pero a pesar de ello se decreció en casi un cinco por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

Tocando otro tema hay que reconocer que la Industria de la Transformación fue en donde mejores puntos se lograron en este tiempo, ya que es en el lugar en el que se conformaron con treinta y cuatro mil ciento noventa y ocho empleos en estos dos primeros años, siendo el único rubro del que existen lo que se llaman los números negros, o sea los números a la alza.

Como podemos ver ilustre lector aquellos que no somos muy duchos en estos de los “dineros” y de la riqueza de la población, de la economía directa en la población, la que permean las familias, podemos considerar de que la economía mexicana a pesar del siglo XXI en el que ya vivimos, depende como siempre de economías internacionales y en especial de nuestro vecino del norte, de Estados Unidos, bien lo decía desde hace más de un siglo Porfirio Díaz, “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, y queramos o no, es una cruda realidad que en las calles de nuestro hermoso país persiste y prevalece, por lo que nosotros debemos de augurar siempre que a los gringos les vayan bien en su economía, ya que lo que convierte en una gripilla para ellos, para nosotros se convierte en neumonía.

Y bueno ilustre lector, esta es una cruda realidad que vivimos cotidianamente en nuestro país, en una nación que para nuestra desgracia vive en un fanatismo enfermizo y cancerígeno religioso, en idealidades absurdas como el futbol, o en la farándula, todo ello, es lo que nos hace cada vez más y más ignorantes, y lo peor es no darnos cuenta de ello; HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

