Ahora sí ya les está llegando el “agua a los aparejos” a los Partidos Políticos, esto en el sentido de que estamos a dos semanas de que se desarrollen las elecciones en cuatro entidades, y ellos solo sabrán si han hecho la “chamba” con sus respectivos dirigentes y candidatos, si realmente han convencido al electorado para que salga a las urnas el día de los comicios y voten por ellos, es algo que nadie más que ellos lo deberán de saber.

Ya hemos tocado en este nuestro espacio dicho punto, de que las autoridades electorales ya no saben cómo hacerle para convencer a la sociedad de que salga a votar, de que se ha proyectado de que en un futuro sea obligación el sufragar, algo que es verdaderamente absurdo, ya que es un derecho de la ciudadanía el hacerlo, pero no una obligación, ya se tocó el tema de que el sesenta por ciento de la sociedad según estudios y encuestas no saldrá a votar porque simple y sencillamente no les interesa, ya se habló de que los candidatos parece que tienen varita mágica y la lámpara de Aladino, y prometen ni lo que se puede hacer, con tal de hipnotizar a la gente a que vote por ellos, siendo esta labor realmente horrible, el mentir es éticamente una traición del ser humano, y a ellos les vale gorro, ya tocamos en este mismo espacio lo decepcionante que han sido los dos debates, que no pasaron de ser pleitos de viles verduleras, en fin, por todos lados y de todas las aristas hemos hablado.

Y bueno hoy quiero tocar otro tema que nos falta y es un fenómeno que también se da, y es el que se conoce como el voto de castigo.

Lo que a todos los partidos políticos por igual será lo que han hecho y lo que no han hecho en beneficio de la sociedad, se habla de que parte de esto es el incremento que se dio al inicio del año de los combustibles, a que a falta de una recaudación fiscal eficiente y de la que carece dicha capacidad el gobierno de todos los niveles en nuestro país, pues es más sencillo hacerse de recursos aumentos los precios y los combustibles es uno que forzosamente todos pagamos, tengamos o no vehículos y como cascada los precios de todo lo que imaginemos aumenta, esa sangrada que se le dio desde hace meses a la sociedad es algo que no van a perdonar, de que algunas fracciones parlamentarias lo hayan aprobado en el Congreso de la Unión cuando teóricamente esas gentes son “representantes populares”, pero en lugar de defender dichas causas sociales, defienden intereses de partidos y de grupos muy ajeno a la realidad que viven los mexicanos.

La imagen que han dado los malos gobiernos con gente ratera, la vida de lujos de los políticos,, la ineptitud de otros, o aquellos que dicen que “roban poquito”, en fin es una lista interminable de casos y que repito, la gente no olvida.

Y esto atañe a todos los partidos por igual, y por ende a los candidatos, ningún Instituto Político se salva de ese dedo acusador de la Vox Populi.

Esto indudablemente que afectará a los comicios que se encuentran a la vuelta de la esquina, en solamente dos semanas y a los federales del dos mil dieciocho por igual, y si no, ya lo veremos en las urnas.

La Reforma Energética sin duda ha sido el talón de Aquiles que le echa sal a la llaga de la pobreza de la sociedad, y dentro de ella no se olvida de la misma forma el aumento a la energía eléctrica. En verdad no sé qué piensa esta gente!, por todos lados un golpe tras otro, y maquilladito ya que en la práctica se sabe lo que subió y lo que caló a la gente, aunque ellos lo haya dicho y hecho con palabras que no entendemos los simples mortales como lo es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por sus siglas conocido como IEPS.

Y claro que la sociedad recuerda que este incremento es para hacer las arcas del gobierno federal, más chonchas, nada más con uno que otro centavito llegando a la ríspida candidato de 280 mil millones de pesos, sin que a la fecha se sepa para que se utilizará, ya que la manota que estiran para hacerse de dichos recursos, esa sí es eficaz, pero por otro lado, como que nunca saben que decir sobre que destinos tendrán, ojalá y fuesen para programas sociales, ahí hasta cierto punto sería justificable, pero de eso no hablan.

Ya se verá cómo les va a ir a todos los partidos políticos y a sus respectivos candidatos de las entidades del Estado de México, Coahuila y Nayarit que elegirán a su próximo gobernador y las dos entidades últimas citadas además a sus diputados locales bajo el principio de representación proporcional y Mayoría Relativa, así como a sus ayuntamientos, y en el Puerto de Veracruz además a 212 alcaldes, y repito, en esto a todos les va a afectar.

Y bueno, comentemos en qué forma se da este voto de castigo,, es de dos vertientes fundamentalmente es el sabotear las elecciones con votos a cualquier candidato menos al que ellos consideren que no debe de ganar por ser representado por un partido político que no ha volteado a ver al pueblo, otro fenómeno es que aquellos militantes de dichos partidos, al ver quién es el candidato, pues de plano por mucho que crean en dicha ideología partidista al no gustarles quién es el abanderado, pues voten por otras opciones o en el menos de los casos, cancelen su boleta, ejerciendo ellos su voto, pero no apoyando a nadie, y todas estas acciones las puedo personalmente considerar como sabotajes.

Y tal vez otra forma de voto de castigo sea el de aquellas personas que se abstendrán de salir a las urnas, aumentando drásticamente el abstencionismo, como hasta ahora se tiene calculado es de alrededor de un sesenta por ciento, y con tendencia a aumentar, pero es hasta después de los comicios se podrá saber certeramente cuanto marca la estadística, por todo ello termino este nuestro espacio hoy con la frase: “Ni se quejen”: HATA AQUÍ MIS LINEAS…

