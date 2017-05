AL CUARTO PARA LAS DOCE

YA NO SABEN QUE HACER

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Solamente nos encontramos a 17 días de que se desarrollen las elecciones, en tres entidades para gobernador, además de ayuntamiento solamente en Veracruz y otras medio raras que no acabo de comprender en Tlaxcala y Oaxaca que ni siquiera nadie conoce, pero en fin habrá en todos estos lugares en el primer domingo del sexto mes de este año comicios y los pelos los tienen de punta algunos actores.

Por un lado los Partidos Políticos por eso de que se encuentran todos en general muy desacreditados ante la sociedad no solo de estas entidades sino de toda la nación, de la misma forma les preocupa a los candidatos, que no acaban de permear ante la sociedad, y como lo quieren hacer si el pan de cada día es solamente el señalamiento a los contrincantes, el protestar en contra de los que se tienen enfrente y en el prometer como si tuvieran la lámpara de Aladino el Oro y el Moro, cuando siendo realistas sabemos que no se va a hacer como lo están proponiendo, la sociedad se encuentra totalmente madura para que les sigan diciendo que les van a hacer un puente y si no hay un rio, que les llevan el rio, ya no somos esos borregos de hace décadas, la sociedad ha madurado, pero la propuestas de los candidatos, las pocas propuestas que hacen, dejando afuera las descalificaciones, pues se encuentran totalmente fuera de lugar.

Pero sin duda que los más preocupados de lo que está sucediendo, sin duda que es nuestro organismo electoral, si, ese elefante blanco que mantenemos los mexicanos con millonadas de dinero y que sirve para una “pura y dos con sal”, que no justifica lo que cobra, lo que gasta y lo que es un derroche de una simple “democracia” que se ha vendido fementidamente a la ciudadanía, con principios de hace más de 20 siglos que comenzaron en la isla de Mileto en la Grecia antigua, es ridículo, ya que no solo por el tiempo, sino por el pragmatismo esto se ha demostrado.

Gran porcentaje de la sociedad por lo menos n el Estado de México ni siquiera sabe qué día se va a votar, no saben que es el cuatro de junio, hasta el extremo de que nada más esta información como se h visto en las encuestas la conoce él cuenta por ciento de la población y de ella no todos claro está saldrán a las urnas a votar, o se cuatro de cada diez -por si los consejeros no saben de estadísticas-, tienen en cuenta el día de la elección, por ello se encuentran más que preocupados, ya que con qué cara pueden salir a justificar las millonadas que se gastan en el proceso y ante toso en los salarios de todos los funcionarios electorales “ciudadanos”.

Como patadas de ahogado a poco más de una quince días de las elecciones, -y cito quincenas porque es como la gente vive, por su raquítico salario-, ya se pretende acercar a iniciativas privadas para que por lo menos detrás de los Tikets o sea dejemos de ser pochogringos, se les llaman comprobantes de gastos, en algunos centro comerciales, en la parte de atrás de los mimos se ponga alguna leyendita de que recuerden que hay que salir a votar el 4 de junio.

En verdad dan pena y de la mala estas gentes, cuando ven que le barco se les está hundiendo, buscar formas bastantemente vulgares y populacheras, cuando por su esfuerzo no son capaces de reconfigurar el pensamiento social del compromiso como ciudadano se tiene para acudir a las urnas.

El más preocupado con todo esto claro está que es el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Pedro Zamudio, ya que se encuentra en una tablita la justificación social de que se encuentre en este espacio,, que al parecer le ha quedado totalmente grande, ya que sus formas y sus métodos se ha comprobado que no han permeado en la sociedad, y a poco más de dos semanas no sabe cómo hacerle.

Pretende este “ciudadano” de que el abstencionismo lo abatirá un trabajo puntual, en hacer posible que los mexiquenses sepan cuándo se realizarán los comicios en el estado y lo quiere contrastar además de los slogans detrás de los comprobantes de pagos, en promociones en paradas de autobuses y anuncios espectaculares del instituto, a lo que insertan la convocatoria en medios e incluso en su papelería institucional, y con patadas de ahogado dice: “Tenemos una campaña en marcha y esperemos que dé los resultados que tenemos planeados”.

Ósea este tipo tecnócrata creé que de esta forma tan vilmente populachera le ganará al abstencionismo?, pues no creo que sea un mesías y que esta sea la fórmula mágica en la que lo logre, cuando los mexiquenses y los mexiquenses cada vez estamos más informados de los miles de millones que se embolsan en años son elecciones, peor y más centavos en años electorales, en el costo de sus quincenas que pagamos todos los mexicanos, de lo que les pagan a sus “asesores”, no sé qué más, viajes, viáticos, lo que nos cuesta lo que les dan a los partido políticos cuando es algo totalmente idiota, ya que ellos se tienen que mantener de sus simpatizantes y militantes, ya que presumen millones de gentes en sus filas, pero realmente cuantos creen en ellos y le apoquinan a la causa?, Nadie!, pero para eso estaos aquí los idiotas ciudadanos y los mantenemos a todos por igual, votemos o no votemos, o seamos simpatizantes de uno u otro partido, eso no importa, mantenemos con la cuchara grande a todos!!.

Con la cola entre las patas además de ver espectaculares en pardas de autobús y comprobantes de pago, ahora hasta se están rogando a Asociaciones Civiles, que promuevan el voto, que les pasa a estas gentes!!!, si van a ser hermanitas de la caridad, pues den el ejemplo de serlo, sin gastarse millonadas que han demostrado con el tiempo y se totalmente inútiles pero que eso sí como dice el trovador de México Chava Flores en uno de sus canciones “La manota que estiraban”.

De lo poco rescatable y positivo de estas gentes que gobiernan nuestros procesos electorales y “democráticos”, es que a propuesta de algunos representantes de partidos sobre un tercer debate, ellos dicen que avalarían cualquier lugar si desean hacerlo, pero dentro del IEEM ya no, y lo veo bastante positivo, repito, de lo poco rescatable, ya que los dos pasado debates nos han dejado a los ciudadanos mucho más desilusionados de lo que son, nosotros creyendo de forma ilusa que serían espacios de debates intelectuales, con proyectos e ideológicos, no pasaron de ser solamente pleitos de lavanderas de cuarta, despotricando de los demás y defendiéndose con más insultos de lo que a ellos se les decía, para nada un espacio de altura como debería de ser por algunos de ellos que no pretende gobernar a partir del 16 de septiembre del 2017, por seis largos años, nada de eso, se convirtieron en ruines bodrios que no se encuentran a nuestro nivel, al nivel de la sociedad que pretenden gobernar, por ello bien la postura de IEEM, si quiere formar otro ring, pues que lo hagan en donde les plazca, en la azotea ñera que a eso se preste, y ojalá no pase en medos, a que de por si todos quedan muy raspados de los mismos, como para ver un tercer encuentro, pues muchos preferirán ver la novela de las nueve.

Textualmente del IEEM en este rubro se dijo: “Cualquier otro debate que se organice en cualquier otro espacio el instituto no tendrá ninguna limitante ni lo prohibirá ni lo limitara me parece muy sano e importante que la gente contraste las ideas, contraste las capacidades e incluso de los candidatos para reaccionar (…) la única obligación del instituto es organizar dos debates con equidad de ahí en fuera todo lo que se pueda hacer yo creo que será muy sano”… HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

