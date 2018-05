ARANCAN MAS BOMBARDEOS EN EL ESTADO DE MEXICO

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Ilustre lector, usted creía que ya estamos hartos con tanta campaña política, con tanto comercial, con tantos “espectaculares”, con los idiotas “debates” que no sirven más que para difamarse el uno al otro?, creé que ya llegamos al pináculo de este bodrio al que le llaman campañas políticas?, pues les tengo una horrible noticia, que no es así, que se vienen tiempos aun más difíciles que tendremos que aguantar no solo los mexicanos en lo general, ya que hasta ahora ha sido de esta forma, ya que las campañas hasta hoy así son, pero en el Estado de México, apenas comienzan las locales!!.

Con “bombos y platillos” los mexicanos nos hemos de tragar a fuerzas 34 días de campañas locales, ya que se van a elegir a los nuevos integrantes de los 125 municipios, y a los 75 diputados locales, de los cuales son 40 de mayoría relativa y 35 de representación proporcional, o sea esos que ni los zapatos se van a ensuciar y desde la comodidad de su sofá verán como llegan a una curul y los mantendremos los mexiquenses por los próximos 3 años.

Ya en otra opinión en este nuestro espacio hablé sobre que hay 48 alcaldes en funciones que solicitaron licencia para buscar no dejar el hueso y quererse reelegir, ya que con la reforma política se permite, siendo una soberana tontería, pero así es nuestro sistema político, de ese numero la mayoría proviene del PRI.

A solamente un día de que arranquen dichas elecciones locales y de las que ahora no con candidatos a cargos federales, sino sumemos los locales, seremos bombardeados con comerciales, spots, espectaculares, bardas y quien sabe si se saquen la jalada de hasta debates, se tiene contabilizado de parte de las autoridades electorales según la última cifra que tengo, que han renunciado a lo que ya eran sus candidaturas Ciento Sesenta Abanderados, y no olvidemos de la misma forma que los partidos en estos tiempos antes de arrancar las campañas han hecho 225 sustituciones.

Que ironías de la vida, por un lado se rasgan hasta las vestiduras entre militantes y simpatizantes para ser los ungidos a alguna candidatura de elección popular, y por otro lado antes del arranque solicitan su renuncia!, pero analicemos que fenómeno o fenómenos han sido los causantes.

De esos ciento sesenta abanderados que renunciaron antes de comenzar con sus campañas políticas 16 fueron para presidentes municipales, 112 para regidores, 11 para síndicos, 15 para diputados locales bajo el principio de Mayoría Relativa y 6 para diputados locales bajo el principio de Representación Proporcional, varios de ellos dejaron dichas candidaturas porque de parte de la militancia para nada que eran bien vistos y se notó y analizó que sería una grave fractura en cuestiones de votos el mantener de forma terca a estas gentes, por ello las renuncias, pero se dice que la gran mayoría de estos abandonos, fue por causa de la inseguridad que se vive no solo en todo el territorio nacional, sino de forma particular en el Estado de México y que han caído en extorsiones y amenazas, que los hicieron pensar dos veces las cosas y prefirieron no seguir adelante, y no lo dudo que haya sido así, ya que sabemos como andan las cosas por todos lados.

A nivel nacional se dice que se ha legado a la renuncia de más de mil candidatos a sus aspiraciones de buscar el voto popular, y que varios han sido por dichos fenómenos, cualquiera de los dos antes citados o tal vez haya otros motivos, pero los que más “suenan” son estos.

Desgraciadamente las muertes de candidatos en nuestro bello y sangrante México se han sucedido, se tiene contabilizado que han sido 36 los candidatos que han perdido la vida en estos meses, de los cuales se tiene totalmente la certeza de que 18 fueron por el crimen organizado, los demás no se sabe a ciencia cierta, pero esta segunda cifra puede aumentar ha que hayan sido por el mismo motivo.

Las entidades en las que han sucedido estos desenlaces tristes y penosos han sido Guerrero, Jalisco, Estado de México, Puebla,, Colima, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato y San Luis Potosí principalmente, y eran abanderados nueve por el PRD, 8 por el PRI, 5 por el PAN, 5 de Movimiento Ciudadano, 4 de Morena, 2 de Encuentro Social, 1 del Verde, 1 del PT y 2 Independientes, de esos 36, 21 aspiraban a Presidencias Municipales, 8 para Diputados Locales, 1 para Diputado Federal y 6 para Regidores, esperemos que estas cifras no aumenten.

En fin ilustres lectores, tendrán nuestros boyantes candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores y Diputados Locales hasta el 27 de junio para transitar en su caso su municipio, y en el otro su distrito, buscando cachar más votos, pero si las campañas de las “grandes ligas” se encuentran por la calle de la amargura en cuestión de propuestas, dan lástima todos, y en excelencia de criticar, señalar, acusar, infundadamente y faltar a toda ética posible, si, para eso se pintan solos.

Y veamos como sigue este bodrio, es inconcebible dos cosas a mi parecer, una, que tienen oportunidad tanto los candidatos a ayuntamientos como los que van hacia buscar una diputación local de un debate en estos tiempos, pero tan solo veamos ilustre lector como han sido los dos debates presidenciales, que han aumentado en solo ver en los medios que lo difunden simples pleitos de verduleras, que dejan a todos los candidatos como los peores que nos puedan gobernar, ahora imagínese ilustre lector si ellos que según van por el máximo galardón, que según por algo fueron los ungidos como candidatos teóricamente por ser los más capaces de todo el país, que tienen los mejores asesores para que les soplen las respuestas, han quedado todos abollados de estos encuentros, ya me imagino como serán los debates entre los candidatos a alcaldes.

Y la segunda y peor de todas las burradas que se van a dar, el organismo electoral del Estado de México aprobó que dentro de las boletas electorales en donde van los nombres de dichos candidatos, se puede incluir su apodo, eso resta totalmente la seriedad de un proceso, que mejor en lugar del nombre pongan por ejemplo, “El Pecas”, “La Rana”, “El Chulo”, “El Fresa”, “El Papi”, e infinidad de apodos que existen en nuestro folklórico México, es una verdadera burla; HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

