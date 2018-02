ALFREDO BARRERA APOYA A LA PREPARATORIA 1 Y DIFUNDEEL ARTE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA SOCIEDAD

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Nuestra máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México siempre en el esfuerzo de atender a la comunidad universitaria de tan pujante institución, encabezada por su Rector el Doctor Alfredo Barrera Baca apoyó en esta ocasión a la Preparatoria Número 1, que se encuentra ubicada en una de las principales avenidas de la ciudad capital.

Hasta este lugar se dio cita el titular de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde hizo entrega a los estudiantes de este nivel de 20 equipos de cómputo, 12 proyectores para las aulas que hacían falta de esta herramienta que es tan indispensable en estos tiempos para una calidad educativa de excelencia, , 10 minicomponentes de sonido, cientos de sillas, además de inaugurar las remodelaciones que hacían falta de forma particular en la cafetería de esta institución de educación media superior.En este importante evento en donde acudió el Doctor Barrera Baca acompañado de varios secretarios de la Rectoría se dieron cita estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de esta institución en donde hizo uso de la palabra el titular de la UAEM y reconoció la potencia, vigor y energía de los bachilleres y los invitó a disfrutar plenamente de esta etapa, a cuidar su salud, mediante una alimentación saludable y el ejercicio, mismo que le servirá para tener una mejor calidad de vida y una disciplina que les será útil para su desarrollo personal y su entorno familiar.

Cabe señalar que esta preparatoria tiene características muy particulares como lo es la organización de los proyectos emblemáticos para la institución, como el Contingente Deportivo Cívico Militarizado Universitario y clubes deportivos, que son reconocidos por la sociedad mexiquense y claro está por otras universidades del país.

Tal ha sido el esfuerzo de los que integran esta preparatoria como lo son los estudiantes, los académicos y los trabajadores que de forma particular a los que integran las academias de Cultura Física y Cultura Ambiental y Sustentable del Plantel, los felicitó por poner el ejemplo en el tema de la ecología y el reciclaje ya que lograron recaudar seis y media toneladas de PET, logrado obtener el tercer lugar estatal en la Olimpiada de Reciclaje 2017, organiza por la empresa FEMSA, poniendo el ejemplo como una preparatoria lograr obtener este lugar, por lo que ya les puso el ejemplo a los las otras preparatorias y licenciaturas fundamentalmente de cómo se deben de hacer las cosas.

Por ello considero que el apoyo que hace algunos días obtuvieron estos estudiantes se lo han ganado con esfuerzo y por ello es un orgullo y ejemplo como cité anteriormente y bien merecida la infraestructura con la que ahora ya cuentan.

Pasando ahora a temas culturales de los cuales claro está que la Universidad Autónoma del Estado de México es uno de los mejores medios de promoción y difusión de arte, nuestro Rector Universitario estuvo presente en la inauguración de la exposición “Rojo 40” del artista Gabriel Garcilazo, que de una forma seria y crítica a profundad toca el tema en sus obras pláticas sobre los fines económicos que tiene la química en los alimentos procesados.

Cabe señalar de que esta obra se encuentra de forma temporal en el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, y cuenta con una docena de obras de las llamadas de Gran Formato, mismas que fueron con las que este artista plástico ganó la décimo tercera edición del concurso llamado “Arte Abierto, Arte para Todos”, y del que hay que hacer énfasis que se encontrará para que la comunidad universitaria y el público en lo general acudan a admirarla hasta el próximo 3 de mayo, prácticamente dos meses y semanas tenemos tiempo de darnos el lujo de regalarnos un rato de arte y que ahí se encuentra esperando ser visitada.

En esta Inauguración el rector Universitario Alfredo Barrera Baca hizo énfasis en el interés de la Universidad Autónoma del Estado de México en provocar en el estudiantado la sensibilidad estética que propicia la reflexión ética, el autoconocimiento y la acción solidaria.

Textualmente dijo: “Fomentamos el arte como búsqueda y hallazgo, como reflexión y punto de encuentro. Edificamos aulas y laboratorios, disponemos de espacios para el arte y generamos el ambiente propicio para el desarrollo de nuestros artistas”.

Cabe señalar de que esta exposición que como cité anteriormente ganó la decimotercera edición de “Arte Abierto, Arte para Todos” fue intensa y de alto nivel participaron ciento dieciséis obras pláticas, provenientes de artistas de catorce países, y Gabriel Garcilazo fue el que ganó, por ello es un merecido reconocimiento de ahora exponer en el Museo Universitario “Leopoldo Flores”.

Al momento de hacer uso de la palabra este magno ganador explica de forma personal el porqué de su obra, y eso fue algo muy íntimo, ya que los artistas no es fácil que expresen el porqué de sus creaciones, pero de esta forma la sociedad comprende y entiende a profundidad el mensaje que plasma el artista, no solo las admira por lo que ve, sino que se quiere dar a conocer, lo que expresa, lo que reclama, lo que manifiesta, por ello de forma textual Gabriel Garcilazo dijo: “esta obra busca generar una ficción con la apariencia de una nueva doctrina, plasmando en imágenes de la alquimia medieval el contenido químico de los alimentos procesados.

Esta sin duda que abre la conciencia a un problema que no vemos la sociedad, ya que todos los alimentos procesados los podemos definir como aquellos que no llegan a ser consumidos de forma natural, sino que son procesados de forma industrial para hacerlos en masa, ya que son efectivos en cantidad, pero no en calidad y muchos de ellos dañinos para la salud.

Dentro de los que este espacio puedo citar solo como ejemplo ya que existen infinidad de ellos se encuentran la Margarina que su proceso crea grasa tipo Trans aumentando los problemas de obesidad de la población, los Cereales con altos contenidos de azúcar y harina refinada, Galletas dulces que aunque no lo creamos además de tener cantidades inmensas de azúcares se les incluye sal para su conservación por más tiempo, Sopas Instantáneas que se les incluye una seria de químicos que se les conoce aditivos para sabor5es intensos y que provocan serios daños a la salud por provocar enfermedades, Caldos Concentrados, estos llevan ante todo un químico llamado Glutamato Monosódico y claro, altas cantidades de cloruro de sodio, Sin duda el que se lleva el primer lugar, claro a mi parecer son todas las bebidas gaseosas que por tradición y de mucho antes de que existieran leyes que les exigiesen la lista de ingredientes, dicen que tienen sus recetas secretas, y muchos químicos que la conforman de muy dudosa procedencia, ya que en este rubro de plano no se sabe ni que traen, Nuggets que son tan consumidos por su facilidad de prepararlos sin perder el tiempo en la cocina es una mezcla de carnes y otros componentes animales que no propiamente son los músculos de los mismos, sino partes de hueso y cartílagos que muelen junto, las Hamburguesas son las número uno en lo que se conoce como los mix aditivos, fundamentalmente con motivo de dar la última presentación a los consumidores, las Salchichas, este embutido tiene exageración en conservadores, saborizantes y colorantes, Papas Fritas prefreídas, tienen unos químicos que aumentan la cadena de adicción sobre las mismas y las sustancias artificiales con las que son preparados.

En fin ilustre lector creo que ella visitar estas obras plásticas si vale la pena acudir a verlas, y repito hacer conciencia sobre el daño de estos productos sobre nuestra salud; HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

