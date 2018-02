UN COLMO MAS 252 MILLONES DE PESOS

EN IMPRESIONES DE BOLETAS ELECTORALES

POR; SERGIO GARZA GUTIEREZ

Los que siguen como si nada hubiera pasado, son los Consejos del INE, ya que acaban de aprobaron la impresión nada más de 280 millones de boletas electorales, solo para los comicios federales de próximos, repito, solo los federales de las cuales las más ridículas es que se van a imprimir quinientas veinte mil para los mexicanos que se encuentran en el extranjero, sin que realmente sean personas que considero, tienen que tomar decisiones de una nación en la que ya no viven, a ellos ni les debe de afectar ni beneficiar las decisiones que en este espacio territorial los que aquí sí adolecemos de un México lacerado por diversos aspecto, tenemos el derecho de elegir, pero bueno, las actitudes tecnócratas siempre les salen a pedir de boca.

Específicamente el Consejo General del INE aprobó la producción de 279 millones 579 mil 150 boletas para las elecciones presidencial, de diputados federales y de senadores ya que se pretenden imprimir para dichos comicios solamente 93 millones 192 mil 050 boletas para cada una de estas elecciones, y para los que viven fuera de nuestras fronteras 260 mil para los comicios presidenciales y un tanto igual para los senadores, !una lanita!, todavía en eso de los comicios presidenciales tendrían pretexto para votar, y eso tal vez!, pero para Senadores? No entiendo, si teóricamente la política dice que son representantes no de distritos como los diputados federales, sino de los Estados, y cómo si ellos no viven aquí.

Imagínese la lanísima que será esto, ya que se hacen en papeles especiales, con infinidad de impresiones de seguridad y que claro cada cosita de esas cuestan un dineral, además de las dichosas boletas ordena el INE la impresión de 6 millones 492 mil 519 documentos complementarios de la elección, como actas de escrutinio, carteles, avisos de localización de casilla, hojas de incidentes, constancias de clausura de casilla y plantillas Braille, y no se que más jaladas se les ocurran.

A pesar de todo ello, de que nos encontramos en un país con una severa crisis en estos momentos, en los que ya de plano por los pasados sismos se están vislumbrando en el próximo presupuesto del 2018 recortes multimillonarios, éstas gentes parece que viven en otro país, ya que tan solo se tiene contemplado como primer presupuesto para imprimir tanto papel, de 252 millones de pesos.

No entienden de que nos encontramos en pleno siglo XXI, en donde la tecnología es la impera y ahorra millones de pesos siempre, ya con todas las situaciones digitales que existen, la papelería para nada que sea la primer opción, vemos en otros países como se dan los votos electrónicos, ya no hay papelitos ni crayones, sino digitalmente aquellos que deseen acudir a votar lo hacen, y de esa forma claro está que también se combaten los cochupos que siempre se dan en todas las elecciones, pero todo es sangrar lo más que se puede a los ya de por sí jodidos mexicanos.

Y bueno hasta aquí estamos hablando solo de las elecciones federales, de la que se van a dar por todo el país por los cargos de elección popular antes mencionados solamente, sin saber a ciencia cierta, o no nos quieren decir qué es lo que falta o pasa con los comicios locales en las entidades que también tendrán elecciones de este tipo, que son de Gobernadores, Ayuntamientos, y Diputados Locales, en algunos de los tres tipos y en otros solo de uno o dos de los antes citados, en todo ellos son más y más papeles que se van a imprimir, y para nuestro conocimiento quiero hacer énfasis en que será en treinta entidades de las 32 que existen en nuestra nación, prácticamente en todo el territorio nacional, o sea es un extra de miles de millones de pesos los que no se han dicho en eso de las impresiones solamente.

Para su conocimiento ilustre lector, se van a dar en total dentro de comicios federales y locales designaciones de parte del “voto ciudadano” 3 mil 416 cargos de elección popular los que estarán en juego durante la jornada comicial de 2018, destacando la presidencia de la República, la renovación del Senado y la reestructuración de la Cámara de Diputados y treinta entidades.

En donde más estará en Juego es en Veracruz con 263 cargos, el Estado de México con 200, Oaxaca 195, Jalisco 165, Chiapas 164 y Michoacán con 153 cargos de elección popular locales.

Y bueno si ya tocamos los dineros de las dichosas impresiones, ahora toca el tema a los dinerillos, a los simples centavitos que tienen programados los partidos para los próximo comicios, siempre se nos mintió con que los partidos iban a recibir 6 mil 788 millones de pesos como presupuesto para los comicios del dos mil dieciocho, pero nunca dijeron que esta lanita solamente era para los comicios federales, pero dista mucho de que sea solamente lo que van a tener en sus garras los partidos, ya que repito, hay elecciones en 30 entidades a nivel locales, de las cuales recibirán algo más como lo son 5 mil quinientos millones de pesos que los organismos electorales les van a dar a los vividores partidos políticos.

De forma particular los dineros que van a recibir los partidos es de la siguiente forma el Revolucionario Institucional (PRI), con mil 698 millones de pesos; Acción Nacional (PAN), con mil 281 millones de pesos; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 773 millones 506 mil pesos y Morena con 649 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 578 millones 127 mil pesos; Movimiento Ciudadano, con 536 millones 944 mil pesos; Encuentro Social, con 398.2 millones de pesos; Nueva Alianza, con 21 millones 341 mil pesos y el Partido del Trabajo (PT), con una bolsa de 376.7 millones de pesos y para los dichosos independientes que sean los que cuenten con los requisitos aprobados, será de 42 millones 963 mil pesos, y todo este dineral claro está será sufragado por todos los mexicanos, como si nos sobrara el dinero, pero como a ellos nadie les dice nada, pues hacen lo que más se les pega la gana con nosotros y ahorita que no son épocas de bonanza, no les interesa para nada, como que ya deberían de voltear a ver y escuchar a la sociedad que se encuentra hasta de nunca ser tomados en cuenta: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

