EXIGIMOS EL RESPETO A LOS DERECHOS DE

LOS TRABAJADORES: GUSTAVO MICHUA

POR: SERGIO GARZA GUTIERREZ

Dentro de los sindicatos más unidos y organizados no solo de México sino de América Latina, se encuentra e Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, que como cada año se reúne para expresar sus demandas y sus denuncias ante sus dirigentes y la sociedad en general, en una fecha emblemática como lo es el primero de mayo, el Día del Trabajo, esta ocasión no fue la excepción, y estuvimos presentes en lo particular en lo que se desarrolló en sus instalaciones de la Sección 17, en la Unidad Cultural con que cuentan, contando ahí con representantes de las ocho regiones que conforman esta sección sindical, su Secretario General Gustavo Michua y Michua, así como el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en esta sección sindical, el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, así como todos os integrantes de este organismo en pleno.

Ahora se tienen que desarrollar estas actividades en sus respectivas instalaciones de cada una de las secciones electorales, ya que no hay que olvidar que ahora ya no se desarrolla el tradicional desfile en esa fecha, ya que desde los gobiernos represores de los panistas que gobernaron este país durante dos sexenios lo desaparecieron, ya que se les hacía “incómodo” tanto reclamo, al que bueno, si no les gusta será por algo sé que la sociedad utilice su derecho de expresión para ello, y aunque ya no se sale a las calles, esto no quiere decir que no se pueda hacer y celebro que este derecho lo mantengan los docentes de este gremio magisterial federalizado.

Miles de trabajadores de la educación se dieron cita en este lugar, en donde representantes de las ocho regiones que comprenden este Valle de Toluca, como lo son de Lerma, Tejupilco, Santiago Tianguistenco, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Tenancingo, Valle de Bravo y Toluca, expresando sus demandas para todos los trabajadores de la educación en general, y casos particulares de sus respectivas regiones.

En el momento de hacer uso de la Palabra el Secretario General Gustavo Michua y Michua reconoció la lucha internacional de los Mártires de Chicago con el Primero de Mayo que sucedió a inicios del pasado siglo XX, por lo que fue el mejor escenario para exigir el respeto por los derechos de los maestros. Y trabajadores.

Por esta razón como lo definió que el Sindicato seguirá defendiendo cada una de las prestaciones con las que ahora pueden gozar cada uno de los agremiados, sin olvidar la responsabilidad que tienen con el trabajo como maestros y en favor de la educación de México, siguiendo luchando permanentemente por más y mejores beneficios, además de resguardar los derechos ya obtenidos.

Textualmente señaló: “Esta fecha es la más significativa para los trabajadores, el Día del Trabajo es una fecha reivindicatoria, en la que hacemos públicos nuestros posicionamientos, respecto a temas que al trabajador le competen. Nuestras reivindicaciones han trascendido en el plano meramente laboral, en nuestro tiempo la jornada de trabajo pasan por la defensa de nuestros derechos laborales y prestacionales”.

Sobre los retos que el magisterio enfrenta desde hace años con la Reforma Educativa de la que hay que hacer énfasis que aún no cuenta con una reforma concluía al cien por ciento, afirma que algunos maestros que presentaron la prueba, en base a la Reforma Educativa, 27 docentes que habían quedado en condición de insuficiencia, hoy 18 han migrado este proceso y por los demás seguirán luchando, esos restantes nueve para superar esta actividad que ahora se les exige.

Dentro de sus palabras ante miles de maestros en este escenario del Día del Trabajo, el dirigente de este gremio convocó a los maestros presentes, a conocer las propuestas de los candidatos que están en pleno proceso electoral para que alguno de ellos con el voto mayoritario el día de las elecciones, el cuatro de junio, sea definido el próximo gobernador.

De todo ello convocó a todos los trabajadores de la educación a reflexionar sobre las posturas que sirvan para mejorar el destino del magisterio, esto con motivo de las elecciones para gobernador que se llevaran a cabo el próximo 4 de Junio en el Estado de México. Por lo que recalcó, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación va por las mejores propuestas para beneficio del magisterio en las elecciones de gobernador a celebrarse el primer domingo del sexto mes.

Considero que el Día del Trabajo que es cuando los trabajadores de todo el mundo exigen sus derechos, no debería de ser solo una vez al año,, debería de ser cada que suceda algo en contra de los intereses de todos los trabajadores, de los maestros, campesinos, obreros, profesionistas, técnicos, en fin, todos aquellos que desarrollamos una labor y poniendo nuestro esfuerzo al cien por ciento tanto para el desarrollo personal, familiar y de nuestra nación, y así cada país, y esa sería la gran diferencia, pero los derechos inalienables de todos ellos repito, no deberían de ser exclusivamente una vez al año, que los dirigentes hagan su labor permanente en beneficio de sus respectivos gremios, no como sucede con nuestros representantes populares que como que hacen las cosas y no hacen nada, y para muestra un botón, las más de dos mil Iniciativas de Ley que se encuentran empantanadas en el Congreso de la Unión y nuestros legisladores en periodo de receso, grillando en los estados que tienen elecciones en un mes exactamente: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

COMENTARIOS: mi_columna@yahoo.com.mx

TWITTER: @tubalcain.garza

www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera