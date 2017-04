Amanecimos el día de ayer con e incendio que se dio en una empresa en la vialidad Alfredo del Mazo que a parecer no pasó a mayores y amanecimos con un mal sabor de boca la mayoría de los mexiquenses por la calidad del dichoso debate por el organismo electoral que convocó a los seis suspirantes de partidos políticos e independientes que nos pretenden gobernar para el ciclo 2017-2023 y que bueno ni cómo ayudarlos.

Aquellos que le dignamos a este evento más de hora y media que duró nos quedamos nada halagados, ya que no pasó de ser otra cosa que un vil dime y direte de verduleras, solo el sacar pretendidamente trapitos al sol de uno y de otro y de todos contra todos, en una batalla campal en la que de lo que más se preocuparon es en desacreditar a los demás y pretender salir ellos limpios, pero nadie solamente fue a lo que se debería de ir, que es a debatir.

Un debate es totalmente otra cosa, un debate es un intercambio de proyectos e ideas, pero nunca de despotricar de los rivales políticos ni mucho menos de pretender la Lapara de Aladino como nos quisieron engatuzar a os electores de que ellos tienen la varita mágica con la que solamente con un toque cambian una realidad que lacera a más de 15 millones de habitantes con que cuenta nuestra entidad.

Ni mucho menos el pretendernos vender que ellos pueden hacer las cosas a partir de que ahora son candidatos, como si fueran los iluminados con todas las soluciones en el caso solamente de que ellos llegaran al poder, como si los demás estuvieran totalmente en un error y solo la verdad es la qe ellos tienen en sus manos y no son capaces de escuchar ni mucho menos de reconocer que tal vez los otros traigan algo interesante que pudiesen poner en práctica y mucho menos lo que los ciudadanos no solo exigimos, porque no pesar que tenemos las soluciones para tantos dilemas y no solamente se encuentra en sus carpetas.

Seres mesiánicos que solo ellos creen que encontraron la aguja en el pajar, cuando sabemos que no es cierto, que no vean a la sociedad como los borregos de las iglesias, que todo le creen a los curas idólatras, sino que sean realistas de lo que verdaderamente se puede y que no se puede hacer, pero que no hablen de que ellos tienen el remedio y el trapito porque eso es mentir y mentir para la sociedad, para los mortales es sinónimo de traición.

Más de la mitad del tiempo que tuvieron los candidatos en sus respectivos usos de la palabra fue despotricar a los demás, la que más jugó ese garlito claro está que fue la candidata “ciudadana” pero nadie la peló, ya que como sabemos que se encuentra al final de las encuestas ni quién le hiciera caso, ni al candidato de PT, que cayendo en sus limitantes, la ciudadana todo lo leyó, ya que es incapaz de por sí sola pensar y decir algo que no esté escrito y su comentario posterior al debate es que se encontraba “nerviosa”, y bueno el del PT no se salió de lo que dice que se hizo en su municipio que gobernó hace algunos trienios.

Lo que se me hizo bastante libertino, cayendo en acusaciones serias y fuera totalmente de todo contexto más que electorero, fue cunado dijo de que de llegar a ser gobernador metería a la cárcel al presente gobernador y al presidente de la república, estos comentarios no los hago con el fin de defenderlos,, pero como ciudadanos si tú me acusas de algo me lo tienes que demostrar, sino se está cayendo en un delito que es difamación, y usarlo de bandera electorera en lugar de darle votos a su favor, la sociedad se pitorrea de sus comentarios insulsos.

Si se convocó de parte de nuestra autoridad electoral a un debate, y sobre tres temas que sí, verdaderamente son de interés para la sociedad como lo fueron Seguridad Pública y Justicia, Combate a la Corrupción y Desarrollo Social, como cité anteriormente todos manifestaron tener tanto la bola de cristal de Merlín como la Lámpara de Aladino, y en gran porcentaje de tiempo no pasaron del dime y del direte solamente, de acusarse entre ellos, de replicar dichos comentarios como simples verduleras, cuando la sociedad nos merecíamos un debate real, y que no es otra cosa que el intercambio lógico de proyectos, el callarle la boca al adversario con lógica y elocuencia, palabras que sin duda se ve que ni las conocen.

Fue un foro para mi opinión bastante desperdiciado, denotaron los seis la carencia de callarles la boca a los demás con propuestas que se pueden llevar a cabo y todos cayeron en os juegos de los demás, no sé hasta dónde este tipo de “debates” la autoridad electoral los limitara ara dar a conocer sus propuestas y no permitirles ese tipo de despotricaciones entre ellos, para eso, mejor deberían de haber hecho en lugar de un debate, un encuentro en la Arena Coliseo o algo similar, ya que en eso cayó el desperdicio de hora y media en la que la sociedad esperábamos algo de muchísima más altura.

De por si les quedan hasta el día de hoy treinta y cinco días de proselitismo y lo desperdician de esta forma, es verdaderamente ridículo que teniendo un foro como el que se les ofreció para llegar a esos millones de personas que imposiblemente llegarán, ya que sabemos que nuestra entidad cuenta con más de 16 millones de habitantes, lo haya desperdiciado de esta forma, es algo que bueno no entienden ellos y mucho menos los habitantes, ya que mientras querían conocer sus propuestas, comenzaron a acusarse con cosas que si fuesen ciertas no solo se les darían como lo hicieron, sino que existieran denuncias de las mismas, claro eso lo considera este su humilde servidor, pero uno de estos seis nos pretende gobernar no creo que con lo que vimos en este primer debate ya que se dice que habrá un segundo, alguien haya convencido a los millones de habitantes que aún no saben hacia donde inclinarán su sufragio: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

