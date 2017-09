LOS TRABAJOS QUE VIENEN POR ADELANTE

SON MUCHOS: ELIUD TERRAZAS

Por: SERGIO GARZA GUTIERREZ

El Comité se encuentra integrado como tal, sale de un congreso fortalecido, el secretario general por una gran mayoría 422 votos de 438 nos da la certeza de que somos un comité legítimo y aceptado por los delegados: de esta forma se expresó ante los representantes de los medios de comunicación, el profesor Eliud Terrazas Ceballos, Secretario del SNTE en la sección 17 del Valle de Toluca.

De la misma forma dijo que esto nos hace comprometernos aún más, porque definitivamente los trabajos que vienen por delante son muchos.

Recibimos un Valle de Toluca, unido, siempre en convicción de trabajo y no vamos a bajarnos, sino vamos a continuar con un mismo esquema, el reto que vamos a seguir es el continuar con esta situación que recibimos, buscar los mecanismos para f0ortalecer y si se puede avanzar, según las condiciones que estamos viviendo actualmente, lo vamos a hacer.

Igualmente en su primera entrevista con medios de comunicación afirmó que tenemos una mente proactiva, que vamos a crear con el comité, situaciones en el plan de trabajo que tengan que ver con el futuro de todos, tener presente el presente pero con una visión de futuro, esa es nuestra actitud.

Claro está que uno de los rubros que le preocupa al SNTE actual, es el cambio de gobernador que se dio el pasado fin de semana y al respecto el líder Eliud Terrazas Ceballos dijo que hay que ver ese cambio como una Fortaleza que vamos a buscar los mejores mecanismos, aquellos que estén muy cercanos a que conservemos todo esto que tanto nos ha costado, esa mira que es la paz social, el bienestar social que existe y todo esto se consigue como una rama fundamental que tenemos los maestros, como lo es el trabajo en las aulas.

No podemos mantenernos abstractos a una situación que evidentemente tiene que tener mucho que ver con lo que acabo de mencionar, ese bienestar social, esa parte que al maestro nos aglutina, ese ha sido el resultado de un diálogo constante con la parte gubernamental, con un esquema siempre de respeto.

Todos los personajes activos en la educación de nuestras nuevas generaciones como lo son los padres de familia, los maestros el gobierno todos, nos encontramos coadyuvados para beneficio de nuestros estudiantes, para las nuevas generaciones de mexicano, hoy nosotros todos corresponsales

Deja en claro Eliud Terrazas que esa es nuestra mejor defensa, ya que las escuelas que se encuentran auspiciadas por el SNTE de la sección 17 del Valle de Toluca no hay escuelas que se encuentren afectadas por los pasados sismos, no hemos tenido comunicado algún tipo de estas causas y si lo demos de esta forma es porque de esta forma ha sido, sino sería irresponsable y no lo es, tenemos un saldo blanco, pero atento a que atentos de que protección civil siga trabajando y aporte tanto datos al respecto, de hecho sin solicitarlo un día después del sismo se implementó de parte del gobierno de Estado una medida que en primera instancia hizo que los niños regresaran a sus domicilios, que no entraran a las escuelas y por lo mismo no hubo clases porque protección civil desempleo a su equipo y el resultado es lo que comento, que no hay problemas, y de ser necesario estamos totalmente en la justificación de implementar algo que nos ha salido bien cuando hemos tenido carencias, habilitamos lo que sea necesario por ciertos tiempos.

Esta primer semana nos encontramos avocados a realizar todo aquello que hoy os ocupa con los desastres naturales, de la misma forma internamente les quiero decir que han cambiado los nombres de las carteras que conformaban a nuestro sindicato, antaño se les llamaban colegiados a todos ellos, ahora tienen el carácter de secretarías, y en ese sentido estamos conformados, es lo que hemos estado haciendo en estos días.

Por ello recalcó que actualmente nos conformamos en esta sección 17, somos 46 secretarías, básicamente se aglutinaron en ese formato, y estamos vinculando que antes eran colegiados, hoy secretarios se les definen, por ello solo cambiando solo la forma, pero en el fondo, el trabajo sigue siendo el mismo, esta formación se está dando en las secciones todas por estatuto, ya se contemplan de esta forma, y como lo marca nuestra membresía del número de las mismas en cada región del país.

El maestro tiene muchas iniciativas y vamos a tener siempre clases, vamos a procurar que no se afecte la labor catedrática que es un trabajo social, pero a la sección 17 al parecer el sismo no nos ha afectado, sobre los resultaos de estos hechos que son simplemente inusitados y ante todo inesperados, los maestros tenemos grandes iniciativas ante la situación de enseñanza: HASTA AQUÍ MIS LINEAS…

