Aumentan Visitas al Nevado de Toluca

Por: Fernanda González

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El volcán xinantecatl se vistió de blanco y sorprendió a los miles de visitantes que acudieron este fin de semana, sin embargo, debido a la recurrencia los elementos de seguridad se vieron en la necesidad de restringir el acceso después de las 13:00 horas a partir del área de Paseo Quetzal, con el propósito de resguardar la integridad física de las personas.

De acuerdo a reportes de la policía de montaña, se registraba la afluencia de más de mil personas antes de las 11:30 de la mañana, pero los excursionistas tanto locales como extranjeros continuaban llegando después de las 16:00 horas para presenciar la caída de aguanieve de manera directa.

Dicha situación fue aprovechada por los comerciantes de la zona, quienes aprovecharon para colocar sus diferentes productos, desde bebidas, alimentos, hasta paseos a caballo y el ingreso a la zona más cercana del volcán en autos por 30 pesos.

Por el lugar podían apreciarse a familias completas, desde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, sin embargo, la mayor parte de los paseantes no se detenía a leer las recomendaciones de esta área protegida, entre las que se encuentran: no subir a los picos, no dejar basura, no subir a la cima si tiene algún problema cardíaco, no cortar la rosa de las nieves y no transitar solo por los caminos autorizados.

A pesar de la restricción en el acceso que habían hecho las autoridades, las personas preferían ignorarlo e intentaban estacionarse lo más cerca posible.