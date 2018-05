Aseguran Candidatos a Senadores que el PRI es el Único en Campaña

Por: Sergio Nader O.

Toluca, Méx.- Los Candidatos del PRI al Senado de la República, Alejandra Del Moral Vela y César Camacho Quiroz aseguraron que son la única fórmula que ha trabajado en esta campaña electoral, recorriendo todo el estado, tocando puertas y convenciendo con razones, en comparación de sus contrincantes que dijeron “no saber ni dónde están”.

En conferencia afirmaron que en su partido desplegaron una campaña intensa e innovadora que ha permitido tener 14 millones de interacciones digitales, siendo eficiente porque consiguieron no sólo los contactos tradicionales, sin embargo, recalcaron que son los únicos que han hecho verdaderamente una campaña.

“Es una campaña de 90 días, hoy estamos en el día 53, faltan 40 días para la elección para el primero de julio y yo creo que lo que nos ha permitido ésta campaña es estar cerca de la gente, estar cerca de nuestra militancia, poder… también debo de decirlo con toda claridad, somos los únicos que estamos haciendo campaña, a mí me gustaría saber qué le están haciendo al dinero los demás candidatos, ¿no?", dijo Alejandra Del Moral.

Destacó que a pesar de que hace muchos años el PRI no tiene una elección fácil, confían en su cercanía y el trabajo que realizan con la militancia, viendo de primera mano las necesidades y situaciones en cada región que visitan, por lo que pidió a la autoridad electoral que así como están siendo hoy de cuidadoso con todo lo que están haciendo como candidatos del PRI, también sean cuidadosos con los que no están haciendo los otros candidatos, resaltando que harán lo propio en las Juntas y ante la autoridad electoral. “Así como a nosotros nos vigilan todo el tiempo, espero que también a ellos los estén vigilando porque no sabemos dónde están, al menos no sé si ustedes ya los hayan visto que no sea en espectaculares”, destacó.

Por su parte César Camacho resaltó que siguen listos para dar el debate ya que están totalmente convencidos que haya contraste de las propuestas para ver quién tiene no sólo la capacidad, sino los arrestos para poder llevarlas a cabo y contrastes de la hoja de vida, del comportamiento de cada candidata-candidato que aspiran al Senado de la República, para ver si hay en los antecedentes de cada uno, así como una conducta que sea respetable y que pueda ser de fiar para los electores.

“Debates, pero que vengan, más bien al revés porque han rehuido los debates los otros candidatos al Senado. Incluso en uno, lo digo de manera puntual, que lo tengo en la mente, que organizó el Tecnológico de Monterrey en el campus Valle de México, Estado de México que está ahí a un lado de Guadalupe”, expresó.

Entre las propuestas ambos candidatos coincidieron en que el fuero en cuanto a privilegio debe desaparecer, manifestando que el único privilegio que deben de tener es el que se hable por su trabajo.

Respecto al segundo debate presidencial, reconocieron en su candidato Jose Antonio Meade Kuribreña como un buen representante para México en el mundo que también se puede hablar al tú por tú con el Presidente de los Estados Unidos.

Argumentaron que vieron a un Andrés Manuel López Obrador de Morena cansado, evasivo, desorientado y hasta un poco enfermo, reiterativo, con una profunda pobreza de ideas y de planteamientos, con frases hechas que son las mismas que ha pronunciado hace 18 años. Asimismo, a Ricardo Anaya del PAN como un aspirante que tiene un problema real de honestidad que no lo deja en paz.

“Vimos a un Meade que expuso claramente sus propuestas, que fue puntual, que fue muy preciso y la verdad es que ese es el Presidente que México merece y que los mexiquenses queremos”, aseguró Del Moral.

“Creo que Pepe Meade está en condiciones de afrontar ésta que es prácticamente es la segunda mitad de la campaña, en mejores condiciones con una consistente actividad que lo hace avanzar en relación con sus, con otros contendientes”, resaltó Camacho Quiroz.

Reiteró que el PRI es orgánico, de organizaciones y sectores, de presencia territorial que sigue trabajando, afinando estrategias, tocando puertas, llamando por supuesto a los corazones y al entendimiento de las y los mexicanos que no quieren arriesgar lo que hemos conseguido. “Que necesitamos consistencia en el ejercicio público, desterrando la improvisación y el empirismo que no conducen a nada”, concluyó.