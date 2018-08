Asegura Elba Esther Gordillo que la reforma educativa se ha derrumbado

Por: Fernanda González

**La exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo ofreció una conferencia de prensa donde afirmó que se aprehensión fue producto de una persecución política".**

Ciudad de Méx.- La mañana de este lunes la maestra Elba Esther Gordillo, ofreció una conferencia tras haber sido absuelta de los cargos que se le imputaban.

"Recupere la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado".

Estas fueron las palabras con las que la ex lideresa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reapareció tras haber pasado más de 5 años en la cárcel.

Durante su comunicado, Gordillo reitero que "soy inocente" y denunció que su encarcelamiento fue producto de una persecución política, acoso e injusticia, basado en un expediente de mentiras.

"Lamento que quienes debían defendernos no lo hicieron y nos traicionaron (...) Sus derechos los defenderemos con puntualidad. La dignidad del magisterio se volverá a valorar".

Elba Esther fue recibida entre aplausos, porras y chiflidos por los profesores asistentes a la conferencia, los cuales ocupaban, casi en su totalidad, la sala.

En un mensaje de 13 minutos, la ex titular del SNTE habló sobre los más de 5 años que pasó en la cárcel y dijo que "No sufrí sola también sufrieron las maestras y los maestros de México. Poseo una firme convicción, que en defensa del magisterio nacional y de todos los maestros de la educación, no rehuí riesgo alguno, no acepte condiciones indignas. No se ahorraron recursos ni tinta para tratarme con una dureza que sólo una orquestación perversa podría propiciar (...) hoy esta guerra está en paz".

La ex lideresa ofreció una disculpa a los maestros al decirles que "lamento que hayan sido sometidos a una persecución mediática, que tenía por objeto hacer sus conquistas laborales, destruirlas y atomizar su organización sindical"

Elba Esther Gordillo señaló que los cambios profundos que se avecinan para el país los deben encabezar los maestros y maestras de México ya que tanto el pueblo y todos "debemos estar a la altura de esta nueva etapa de la historia de México".

Recalcó que la educación laica, pública gratuita nacional "ha sido nuestra razón de ser. Vayamos por su excelencia".