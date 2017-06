Aprueban Lineamientos Para el Proceso Electoral 2017-2018

Por: Ventura Rojas Garfias

Fotografía: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Consejo General el Instituto Electoral del estado de México aprobó los lineamientos para la designación de vocales distritales y municipales para el Proceso Electoral 2017- 2018 donde se renovara al presidente de la República, presidentes municipales, diputados locales y federales.

Uno de los principales requisitos que señala la convocatoria para quienes quieran ser funcionario del IEEM, es que es importante que no tengan vínculo con ningún partido político y se va avaluar el desempeño de los funcionarios que ya han estado anteriormente en otros procesos electorales, dijo el presidente de dicho órgano electoral, Pedro Zamudio Godínez.

“En la convocatoria se le explica a la gente que quiere ser funcionaria del IEEM, los que ya han sido lo saben y los que no lo sabrán que es importante que no tengan vínculo con algún partido político”.

En entrevista señaló que desde su punto de vista personal “veo que la parcialidad o no, no se define por el currículum , no es por haber sido funcionario , porque si alguno de los vocales que participaron en algún otro proceso y ahora no lo son; tenemos documentado que actuaron en contra o afectando alguno de los principios rectores de la función electoral no solo la imparcialidad esto será considerado como un mal antecedente laboral”.

Sin embargo dijo que no se está en una cacería de brujas, “porque afortunadamente la gran mayoría de la gente que trabaja con nosotros lo hace muy bien y se evaluará su desempeño y lo que si es que a partir de este proceso pudimos empezar a no considerar a personas que había mostrado un mal desempeño anteriormente mismas que durante un tiempo estuvieron amparadas teniendo derecho a trabajar , pero que le busquen por otro lado en este sentido fueron excluidas por la Junta General por lo menos 12 casos”.

Finalmente dijo que el proceso electoral formalmente inicia el mes de septiembre, pero se tiene que preparar el IEEM , para integrar ciertos lineamientos como este en el seno del Consejo del IEEM.