AMLO Presenta Plan Económico Para México y Zavala Compara Discurso de Trump con el de AMLO

Por: Fernanda González

** Meade se compromete a combatir trata sin tregua, El Bronco asegura que cambiará constitución para mochar manos y Anaya va por voto antisistema**

Ciudad de Méx.- El equipo de campaña de Morena lanza Pejenomics, un documento donde se explican las líneas generales de la propuesta económica para el país.

"Este texto fue creado para quienes dudan de la viabilidad del programa económico de Andrés Manuel López Obrador" se expone en el documento.

*Margarita Zavala*

La candidata independiente, Margarita Zavala afirmó que le preocupa el discurso de odio del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Zavala comparó el discurso de odio contra los mexicanos que emitió el entonces cuandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, con el que está lanzando en esta campaña electoral el abanderado de Morena.

*José Antonio Meade*

El abanderado tricolor, dijo que creará un Sistema Integral de Identificación y Registro con el fin de localizar a las bandas de tratantes y desmantelarlas.

Afirmó que de ganar los comicios del 1 de julio, cuadriplicará la capacidad de investigación del Estado y unirá esfuerzos con gobiernos estatales e internacionales para la protección de los menores.

*Jaime Rodríguez Calderón*

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco' indicó que la impunidad se encuentra en el Poder Judicial. El aspirante a la Presidencia de la República advirtió que de resultar electo modificará la Constitución para concretar su propuesta de "mochar manos" a los corruptos.

"No voy a desistir este país necesita golpes duros. Cierto, entiendo su reacción, pero me duele mucho que una mamá no encuentre a su hijo, ustedes no han perdido a nadie, no han llorado por esa violencia y alguien tiene que hacer algo, México no había tenido experiencias como ésta".

*Ricardo Anaya*

El candidato panista, Ricardo Anaya afirmó que no busca el voto de las cúpulas partidistas, sino de los ciudadanos indecisos para ganarle a AMLO.

"Voy a trabajar estos 55 días de campaña con todas mis fuerzas para ganarme la confianza de la gente y darle a México el mejor gobierno que hayamos tenido" expuso en su cuenta de Twitter.