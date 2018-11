AMLO presenta convocatoria para Constitución moral

Por: Fernanda González

Ciudad de Méx.- El evento se realizó en el Hotel Four Points de la Colonia Roma dónde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de los elaboradores de la Constitución moral, Enrique Galván Ochoa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Jesús Ramírez Cuevas y Verónica Velasco Aranda.

El tabasqueño presentó la convocatoria para la elaboración de una Constitución moral, la cual tiene como bases el respeto a la persona, a la familia, a la sociedad, patria, especie humana y naturaleza.

Del 3 de diciembre y hasta el 30 de abril se recibirán propuestas contundentes de menos de 4 cuartillas; mientras que el 31 de Julio se realizará una gran convención para tomar decisiones para la nueva constitución.

Esta cartilla pretende establecer nuevos códigos éticos y morales para los mexicanos partiendo de una idea de que el país entró en una decadencia desde algunos años y esta se reduce en la normalización de ciertas prácticas como la corrupción.

"La Constitución moral no es jurídica no es un intento por normar la vida privada no es un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno no se obligará ni impondrá nada a nadie no es catequismo no son mandamientos ciudadanos" señaló Verónica Velasco.

En tanto el presidente electo detalló que la transformación requiere de avanzar en lo material y fortalecer los valores morales y espirituales.

"Lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas, frente epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción, malos gobiernos, siempre es la cultura de nuestro pueblo y la que nos han sacado adelante es la que nos salva"