AMLO ofrece perdonar casos de corrupción previos a su administración

Por: Fernanda González

Ciudad de Méx.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció perdonar los casos de corrupción, pero señaló que en el momento de su toma de protesta el 1 de diciembre, no tolerará a ningún corrupto. Sostuvo que no apuesta por la persecución, que la venganza tampoco es su fuerte y que su administración no se empatará persiguiendo corruptos.

"Es un perdón, así. Es lo que se está planteando. Es decirle al pueblo de México punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad. Qué se acabe la política popular entreguista, y que comencemos una etapa nueva. Qué ya inicie una nueva historia y que hacía adelante no haya perdón para ningún corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares. Y que se destierre la corrupción de México para siempre".

En el marco de la guardia de honor donde ocurrió el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el tabasqueño dijo que "todo lo que está en curso no se puede detener, yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata, entonces no es darle la orden a los Poderes Judicial y Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver".

Resaltó que no apuesta a la persecución, ya que no es su fuerte la venganza y que no cree que sea bueno para el país que se empate en estar persiguiendo a presuntos corruptos.

"Si se optara por eso, como somos honestos, te daríamos que empezar por los de arriba y no sólo los de ahora, de tiempo atrás, porque esta crisis no es del mes pasado, del año pasado, de este sexenio, ya lleva tiempo. Estamos hablando como lo fue el porfiriato, estamos hablando de 36 años, que está imponiéndose la política neoliberal".

El tabasqueño montó la guardia acompañado por la Jefa de su Gobierno electo, Claudia Sheinbaum; su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el alcalde perredista Julio César Moreno.

En este evento, el morenista resaltó un año más de la Revolución Mexicana, hecho histórico sobre el que manifestó, "no podemos tener amnesia".