AMLO llevará a consulta juicio a expresidentes

Por: Fernanda González

Ciudad de Méx.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo que no perseguirá a los ex presidentes a me la que "haya presión interna", porque su "fuerte no es la venganza".

"Yo sostengo que es mejor para el país una decisión de Estado (de no enjuiciarlos), poner un punto final y decir vamos a olvidar esa horrible historia, no me importa decepcionar a mucha gente porque son mis convicciones, pero estoy seguro de que van a entender que es más importante que acabemos con la corrupción, que iniciemos una etapa nueva, no es mi fuerte la venganza".

Sin embargo, aclaró que si "hay presión interna", si irá tras los ex mandatarios, iniciando por Carlos Salinas de Gortari. "Si la gente dice queremos, no le hace que nos confrontemos, pero queremos justicia, se hace justicia de arriba para abajo, empezando por Salinas".

El tabasqueño resaltó que a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y al actual presidente, Enrique Peña Nieto, los ha demandado en la Procuraduría en distintas ocasiones por traición a la patria y por actos de corrupción, dijo que tiene la autoridad moral, "nunca me quedo callado".

El fundador de la fuerza política Movimiento Regeneración Nacional agregó que harán ajustes a la Constitución para quitar el fuero a los funcionarios y para que se pueda juzgar al Presidente en funciones.