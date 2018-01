Almeyda Conforme con el Empate en Toluca

*Sambueza Destacó el Compromiso de sus Compañeros

Por: Dioney Hernández

Toluca, Méx.- El estratega del Rebaño Sagrado, Matías Almeyda se dijo conforme con el empate de sus pupilos ante el Toluca en la jornada inaugural de la Liga MX, sin embargo aseguró que hubiera preferido la victoria, aunque por el momento deberán trabajar para poder ser merecedores de resultados positivos.

“Me gustó el equipo, creo que en el primer tiempo pudimos presionar, pudieron abrir el marcador e inclusive hacer un gol más y nosotros tuvimos nuestros chances, ya el segundo tiempo el partido se hizo más parejo y pudimos empatarlo y se empezaron a crear muchos espacios, obviamente me hubiera gustado ganarlo pero como se ha presentado, es un punto importante".

Reveló que ha tenido ofertas de varios equipos, sin embargo aseguró que hoy en día el club tapatío tiene su atención y no sólo por factores deportivos, sino culturales y sociales, lo que ha permitido que le haya agarrado cariño a la institución.

"Soy feliz en Chivas, realmente me siento muy identificado con la institución, con su gente, con su filosofía, me siento identificado por la historia que tiene y porque más allá que sea algo deportivo, hay un tema social bastante importante, hoy en día jugar con once mexicanos beneficia a la Liga y beneficia también a la selección de México”.

La otra cara de la moneda, el estratega de los Diablos, Hernán Cristante tuvo que dar indicaciones a sus pupilos desde la tribuna, su lugar lo ocupó el auxiliar técnico Joaquín Velázquez, quien mencionó que a pesar del resultado, Toluca presentó buen funcionamiento.

"Creo que más allá del resultado, que al final no es lo que queríamos; me parece que el equipo tuvo un buen funcionamiento, desde el primer tiempo creamos algunas opciones de gol, el equipo se vio bien, compacto, al final el resultado no es lo que queríamos pero, no es malo" argumentó Velázquez.

Sobre el arbitraje prefirió no hablar mucho, aunque aseguró que el equipo toluqueño sí ha sido víctima de los errores, aunque también reconoció que los árbitros se equivocan parejo.

Otro de los protagonistas del partido, Rubens Sambueza, quien ahora es capitán del Deportivo Toluca, reconoció el esfuerzo de sus compañeros, además de reflejar su alegría por la responsabilidad que le otorgó su técnico al darle el gafete de líder.

"Muy contento y tranquilo, hace poco tiempo que llegue la club pero, siempre lo dije con mis compañeros y cuerpo técnico, esto no es como para ser soberbio, capitán puede ser cualquiera dentro del campo de juego, demostrando actitud, demostrando mucha fortaleza y ayudando al compañero, creo que así se demuestra, la cinta es indiferente, yo recién llego, hay mucha gente que me criticó pero la decisión ya está".