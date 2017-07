AIESEC Entrevista a la Emprendedora Victoria Grigoryants

AIESEC es la organización de jóvenes más grande del mundo que se extiende por 126 países y territorios. Busca desarrollar el liderazgo en jóvenes mediante prácticas en el extranjero, ya sea de voluntario global, talento global o emprendedor global. Es una red global de líderes jóvenes menores de 30 años que se esfuerzan por mejorar su situación y la de las comunidades que los rodean. Se integra por personas apasionadas acerca de los problemas del mundo, el desarrollo del liderazgo, la comprensión cultural y el aprendizaje experiencial.

La visión de AIESEC es “paz y desarrollo del potencial humano” y uno de sus principales objetivos es generar impacto positivo en la sociedad a través del desarrollo personal y experiencias internacionales.

Victoria Grigoryants es participante en el programa de voluntario global y cuenta cómo ha sido su experiencia con AIESEC. Ella es originaria de Moscú y trabaja en Kaleidoscopio, una agencia boutique de Relaciones Públicas ubicada en Polanco, Ciudad de México.

1.- ¿Quién eres como emprendedor? Breve historia de cómo llegaste a AIESEC.

En 2016 yo terminé mis estudios en Relaciones Públicas y publicidad en el sector político y Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y me puse a pensar cómo podía aplicar mis habilidades y experiencia en una práctica a nivel internacional. Entonces así encontré AIESEC y empecé a buscar una práctica profesional para el verano.

2.- ¿Por qué decidiste hacer una práctica con AIESEC? ¿Por qué México?

Yo decidí hacer una práctica con AIESEC porque ya tenía unos amigos que habían realizado sus prácticas y proyectos voluntarios con mucho éxito y me inspiraron sus experiencias. En aquel tiempo no conocía bien la organización AIESEC pero la lista de oportunidades en diferentes países de todo el mundo justamente atrajo mi atención. ¿Por qué México?...jajaja ¿y por qué no? Para mí era claro, que México me podía dar lo que quería en cuestión de experiencia profesional, además me encanta el idioma, el clima, la gente y las oportunidades que ofrece este maravilloso país.

3.- ¿Cómo es hoy en día el mercado donde te estás desarrollando? (Hay competencia, expectativas de crecimiento, etc.) Yo opino que México y Rusia tienen mucho más en común de lo que todos piensan. Nuestros mercados están en la etapa de súper desarrollo en muchas esferas: TI, media, marketing; está cambiando la cultura de consumir la información. Obviamente sí existe competencia en la esfera de RRPP y publicidad, pero yo lo veo con mucho positivismo, porque es la prueba de que relaciones públicas en verdad están en su camino al progreso y gran desarrollo.

4.- ¿Cuáles son tus próximos pasos y por qué esto te llevará al éxito?

Me gustaría regresar un día a estudiar pero ya quiero elegir algo acerca de negocios, diseño o periodismo. Nunca dejar de estudiar y practicar para mí son los pasos que me llevarán al éxito.

5.- Explica, ¿Por qué tú vas a ser exitoso y otros no?

Ahora estoy en mí segunda práctica con AIESEC en México y estoy segura que esa experiencia increíble que me ayudará a ser una especialista en PR exitosa.

6.- ¿Por qué crees que tu práctica con AIESEC puede cambiar al mundo? ¿Qué hace a tu práctica con AIESEC diferente de otras?

Yo creo que cualquier práctica que esté organizando AIESEC puede cambiar el mundo, y la mía también. Gracias a las oportunidades únicas que ofrece AIESEC los jóvenes de diferentes países pueden hacer un intercambio mutuo con la empresa, la gente y el país donde tienen su práctica o proyecto de voluntariado.