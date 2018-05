Afecta Proceso Electoral a la Industria de la Construcción: Vallejo

Por: Sergio Nader O.

Toluca, Méx.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el Estado de México, Mario Vallejo Valdés, mencionó que debido al proceso electoral, de 10 empresas sólo dos son las que tienen trabajo por lo que desafortunadamente se han visto recortes en las plantillas de trabajadores.

En entrevista, mencionó que por el momento el sector industrial se encuentra en paro técnico por lo que pocas empresas laboran y el resto no puede, por lo que tienen que mantener a su personal antiguo con mucho trabajo con el fin de no perderlos, porque son sueldos que no se recuperan, aunado a los altos costos en los materiales que también afectan los ingresos del sector.

“Desafortunadamente se han visto recortes en las plantillas de trabajadores ya que en algunos de los casos, en pláticas con el personal, se mantienen bajándoles el sueldo pero no se les corta el trabajo, en el caso de los operadores pueden trabajar las máquinas pero se les da un salario base a los operadores, personal administrativo y de campo”, dijo.

Detalló que en el sector se mantienen en la espera de que este proceso electoral que tiene a todos ocupados en pensamiento termine el primero de julio, para que los gobiernos empiecen invertir en obra pública y comiencen a trabajar para recuperar el tiempo perdido.

Por otro lado, refirió que en el proceso electoral la obra pública no está vetada, sin embargo, se tiene conocimiento que la inversión en obra pública para este año va a ser el 40% de lo que sé ejecutó el año pasado y a la fecha no se ha realizado obra para este 2018.

“La contratación de empresas en obra pública no está vetada, sin embargo, en la práctica sucede porque están metidos en otro asunto que muchas de las veces nos impide poder hacer las licitaciones. Además de que los recursos federales no ha llegado en su totalidad, ni en parte. Mientras no haya el recurso no se puede licitar”, concluyó.

