Grillando foto

GRILLANDO

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

En la recepción del periódico El Valle tenemos una fotografía que mi padre Don PEPE NADER presumía orgulloso pues era con LUIS DONALDO COLOSIO, una foto que se tomó en una reunión que sostuvieron en un hotel de Toluca días antes de que perdiera la vida por uno de los magnicidios más indignantes pues a la fecha no se ha hecho realmente justicia por la manipulación de información que hubo por parte de las autoridades. Pues con la nostalgia de esta terrible noticia que muchos mexicanos vivimos impactados el 23 de marzo de 1994, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, solicitó a la PGR hacer públicos los reportes realizados durante las indagatorias del crimen y por ello es que se dio a conocer un video del homicidio de COLOSIO que tiene una duración de 3 minutos y 47 segundos y que fue captado por un agente de la Policía Judicial Federal. Lo lamentable es que este video nuevamente nos da una muestra de cómo muchas de las personas que rodeaban al candidato seguramente estaban inmiscuidas en este crimen que en lo personal siempre he dicho atraso de manera significativa el progreso y desarrollo de México. Así que ojalá que pronto podamos saber la verdad para que se señale al o a los autores intelectuales, aquellos que seguramente siguieron manipulando al país hasta llevarlo a la crisis económica y de seguridad que actualmente padecemos en un afán de beneficiar a solo unos cuantos…….……...…….... EL AVISO INOPORTUNO es que ayer se suscitó un enfrentamiento entre autoridades de seguridad y presuntos huachicoleros en la comunidad de Santa Cecilia en zona norte de Toluca, zona que últimamente es sinónimo de este delito. Tanto policías como presuntos criminales resultaron heridos y es que como se ha señalado, estas bandas delictivas son abrazadas por el crimen organizado, algo que precisamente debe ser investigado a fondo para arrancar de raíz el problema. Precisamente se dio a conocer que Petróleos Mexicanos canceló más de 100 permisos a gasolineras por vender combustibles robados por huachicoleros y donde el Estado de México es de las entidades junto con Puebla y Guanajuato que más cierres registró. Y es que ya basta de que la propia autoridad engañe a la sociedad con este delito pues el gran negocio de los criminales no está en vender litro por litro sino en dar la mercancía robada a diversas gasolineras que venden combustibles en mal estado por los procesos que precisamente usan los huachicoleros cuando están robando. Así que ojalá se llegue al fondo, se detengan a estas bandas pero además se detenga a los empresarios criminales que están comprando robado y se les cierren sus estaciones de servicio de forma definitiva, lo anterior, sin importar sus nexos o vínculos con algunos funcionarios o ex servidores públicos federales………..……….… LA GRÁFICA DE HOY es una de esas imágenes de nuestro México gandalla donde a la gente le vale un sorbete la norma y hace lo que se le pega la gana. El pasado fin de semana en la colonia Jiménez Gallardo de Metepec, una familia tuvo una fiesta infantil y se le hizo fácil invadir media calle con los inflables, total, no hay autoridad que les diga que respeten a los demás vecinos. Lo he dicho infinidad de ocasiones, mientras que la autoridad en el Valle de Toluca no haga respetar el espacio público seguiremos teniendo particulares que equivocadamente se sienten con derecho de invadirlos afectando la movilidad, imagen y derechos de los demás. Así que es urgente que se haga algo al respecto, que se le explique a ese sector gandalla que el espacio de todos no se debe usar de forma particular, de lo contrario se violenta la norma y con ello la delgada línea de respeto que debe existir entre ciudadanos…..……..……….… Y VA DE CUENTO Una hermosa niña le a su mamá: ¿Mami, de dónde vienen los seres humanos? La madre tranquilamente le contesta que venían de Adán y Eva. La niña un tanto confusa aún va con su papá LUIS LÓPEZ y le hace la misma pregunta a lo que él contesta: Mira hija nosotros venimos de nuestros antepasados, los monos. La pequeña preocupada por esto regresa con su mamá y le dice lo que su papá le había dicho por lo que la señora le contesta: Hija yo estaba hablando de mi familia, no de la de tu padre............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader ynadermata@hotmail.com