POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Me dan tanta lastima los obsesionados con la riqueza material, aquellos que cuyo vacío humano es tan grande que se obsesionan con la riqueza económica, es decir, tener más y más aunque no lo disfruten o lo gocen. Así les paso a los exgobernadores de Veracruz y de Chihuahua, JAVIER y CÉSAR DUARTE, quienes enfrentan un proceso legal en su contra pero que pasan a la historia como dos de los exgobernadores más corruptos y ladrones de nuestra historia. La semana inició con la noticia de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua había asegurado cuatro ranchos ubicados en Balleza, propiedad del exgobernador del estado, CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, en los cuales fueron localizados ganado bovino de Nueva Zelanda y animales exóticos y de colección, como bisontes, llamas y jabalíes. Mientras que en un sector de la población combate la pobreza para tratar de recudir la fractura social, otro sector encabezado por estos vivales, amasan fortunas ofensivas en las que sus excesos son la muestra de sus complejos, traumas y estupidez. Pues ahí queda una prueba más de la opulencia de estos sujetos, misma que de poco les ha de servir en la cárcel por lo que esperamos que todo estas propiedades se sigan asegurando para que el dinero regrese a las arcas públicas de donde nunca debió de haber salido.………………..…….... EL AVISO INOPORTUNO es el enfrentamiento que se suscitó entre taxis colectivos en el municipio de Lerma demostrando una vez más porque esta mafia debe extinguirse pues crece en perjuicio de los mexiquenses. La semana pasada de manera ilógica y a través de líderes que solo están buscando su beneficio y no el de las mayorías, hubo una manifestación para exigir la legalización de los taxis colectivos, algo que evidentemente no se puede aceptar y mucho menos tolerar. Lo malo, es que hay manos “amigas” y autoridades que están meciendo la cuna, es decir, tolerando e impulsando a que los taxistas colectivos se sientan con el derecho de exigir algo ilegal, de ahí, que será importante identificar a quienes están sacando provecho, por no decir que mucho dinero, de esta situación que afecta la movilidad y el servicio del transporte. Así que nuevamente invitamos a la Secretaría de Movilidad a que siga con los operativos para retirar de una vez por todas esta figura ilegal, que es un peligro y que cada día se convierte en foco de conflictos o crímenes como lo pudimos observar ayer en Lerma…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del inicio de la Colecta estatal de la Cruz Roja 2018 en donde el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, acompañado de su esposa FERNANDA CASTILLO

dieron el banderazo de salida a esta campaña que espera recaudar más de 25 millones de pesos y superar los 18 millones 629 mil pesos colectados en 2017. En el evento el mandatario estatal destacó la labor de la Cruz Roja en tierras mexiquenses en donde atendió 55 mil 252 emergencias, 327 mil servicios médicos y 51 mil 920 servicios de ambulancia. Por lo anterior, será bueno que todos le entremos a esta colecta, que apoyemos a quienes andan boteando o depositar en las cuentas bancarias para impulsar a una de las instituciones más nobles que hay en nuestro país y que durante décadas ha sido sinónimo de apoyo a los mexicanos........…..……………..… Y VA DE CUENTO Un motociclista de nombre NAYIB NADER iba como a 150km/h en la carretera. De pronto se aparece un pajarito de la nada y se lo lleva de frente con el casco. Por el espejo retrovisor ve que el pajarillo daba vueltas hasta quedar tendido sobre el pavimento por lo que trato de no darle importancia: Pero como no podía olvidar aquella imagen desgarradora del pajarito, no pudo contener el remordimiento ecológico y regresa a levantarlo. El pajarito estaba totalmente inconsciente, como muerto, pero NAYIB de todos modos se lo llevó, le compró una jaulita y lo dejó en su casa asegurándose de poner un poquito de pan y agua para el animalito. Al día siguiente el pajarito se despierta todo madreado, y al notar que estaba en una jaula dice: ¡En la madre!... ¡Mate al guey de la moto!