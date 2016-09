Esta semana en la LIX Legislatura Mexiquense el Diputado CRUZ JUVENAL ROA SÁNCHEZ, fue reelegido por unanimidad como Presidente de la Junta de Coordinación Política, una decisión positiva y que abona que el trabajo continúe por la ruta de los acuerdos y el respeto. En esta legislatura he tenido la oportunidad de atestiguar el trabajo que CRUZ JUVENAL ha venido haciendo con todos los diputados pero también con diferentes actores políticos, culturales y deportivos, entre otros, del Estado de México para demostrar que cuando se legisla, la opinión de todos es importante. Mucho éxito en este segundo año, confiamos en que los Diputados mexiquenses seguirán haciendo un trabajo profesional a favor de las mayorías, que las causas sociales serán escuchadas y con ello las demandas que deben ser atendidas para que en el Estado de México avancemos por la ruta del respeto, la justicia y la equidad…….………………...... El AVISO OPORTUNO es que el nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público, JOSÉ ANTONIO MEADE hizo entrega del Paquete Económico 2017 ante la Cámara de Diputados, en donde dijo que tiene un carácter eminentemente social y responsable, además de que está diseñado con un importante ajuste del orden de los 239 mil millones de pesos que atiende a la necesidad de preservar la estabilidad económica y atender, al mismo tiempo, las necesidades y preocupaciones de la sociedad. El problema de estos recortes es que en ocasiones se hacen de manera incorrecta pues el pueblo sigue viendo como los funcionarios públicos de nivel medio para arriba, siguen teniendo canonjías económicas que no van acordes a las necesidades del pueblo. Autos de lujo, plazas o contratos de confianza, plantillas excesivas de burocracia que lamentablemente no justifican su trabajo y otros aspectos que deben ser considerados para generar un verdadero ahorro ante los problemas económicos a los que nos enfrentamos. Falta mayor congruencia en el gasto público y mientras que los lujos sigan presentes al estilo medieval para determinados funcionarios que se sienten príncipes, pues no habrá recorte que solucione el problema que tenemos y recursos que alcancen para disminuir la pobreza que tanto lacera a nuestro país..................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la inauguración de los penales que tienen capacidad para 2 mil reclusos, se trata del Centro Preventivo y de Readaptación Social “Antonio Sánchez Galindo”, en Tenango del Valle; así como la Penitenciaria Femenil y el Centro de Rehabilitación Psicosocial, en Nezahualcóyotl. Ahí el gobernador mexiquense, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS manifestó la importancia de estas obras que vendrán a ser un apoyo para el sistema de Readaptación Social pues podrá aliviarse el sobrecupo que existen en otras cárceles estatales y federales. Confiamos en la correcta operación de estas obras que mucho le costaron a los mexiquenses pues es momento de que estos penales realmente sean una herramienta para la readaptación social y no universidades del crimen como pasa en la mayoría de las cárceles del país..............…..…….….…… Y VA DE CUENTO Un viejito de nombre SERGIO NADER tenía un lago en su finca de Ixtapan de la Sal. Después de mucho tiempo, decide ir a ver si estaba todo en orden. Cogió un cesto para aprovechar el paseo y recoger unas frutas por el camino. Al aproximarse al lago, escuchó voces animadas. Vio un grupo de mujeres bañándose, completamente desnudas. Al verlo, todas se fueron a la parte más honda del lago, manteniendo solamente la cabeza fuera del agua. Una de las mujeres gritó: ¡No saldremos mientras usted no se aleje! El viejo respondió: - ¡Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago! Levantando el cesto, les dijo: Estoy aquí para alimentar al cocodrilo.…...........…..…….…… HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com